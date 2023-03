"Ho scelto Schlein, il nuovo rivoluzionario piuttosto che l’usato sicuro"

"Il nuovo corso del Pd? Proseguire il percorso con entusiasmo e partecipazione".

Così afferma Nicola Dellapasqua, segretario di federazione cesenate, in carica fino al 2026, mentre Lorenzo Plumari, segretario comunale lo è fino al 2025. Entrambi, come pressoché tutto il partito cesenate, hanno sostenuto la candidatura di Stefano Bonaccini. Saranno loro a continuare a guidare il partito, mentre a Forlì il congresso è fissato per l’ottobre 2023 e potrebbe essere con i supporter di Elly Schlein durante il congresso che premono per farsi largo.

L’ex assessore alla cultura del comune di Cesena Daniele Gualdi, che si è schierato per Elly Schlein, all’indomani dell’affermazione della nuova segretaria ha attizzato un po’ di fuoco osservando che il gruppo dirigente del partito locale schierato quasi nella sua totalità con Bonaccini, non può far finta di niente e non deve succedere come nel passato che quando cambiavano i segretari nazionali non seguiva alcun mutamento a livello territoriale nella gestione del partito.

"Il nostro partito cesenate non ha correnti – afferma Dellapasqua senza voler direttamente replicare – e negli ultimi anni ha sempre dimostrato al suo interno una grande unità, pur nel rispetto della utile dialettica. Dopo la grande partecipazione alle primarie e la nomina della nuova segretaria, il Pd riparte all’insegna della piena partecipazione. È bene che ciascuno esprima il proprio contributo di idee e di sollecitazioni nel modo consentito".

Nel comune di Cesena si è schierata con Elly Schlein Nicoletta Dall’Ara, presidente del consiglio comunale. "Ha prevalso il candidato con la linea più a sinistra. Bonaccini ha fatto un ottimo lavoro tuttavia ritengo incompatibile l’incarico di governatore con quello di segretario nazionale. Lui era l’usato sicuro, la Schlein il nuovo rivoluzionario. Questa mia capacità di esprimermi in autonomia credo sia un valore aggiunto anche per il ruolo che ricopro a garanzia di tutti in consiglio comunale".