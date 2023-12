’Ho sete di cuore’, ecco le poesie di Claudio Negrato

Domani alle 16, alla sala Lignea della Biblioteca Malatestiana si terrà la presentazione del libro di poesie ’Ho sete di cuore’ (edito nel 2023 dalla casa editrice ’Le Mezzelane’. L’autore del libro è Claudio Negrato, nato a Venezia nel 1982. L’incontro è organizzato dalla libreria Mondadori di Cesena, dove sono già acquistabili le copie. A dialogare con l’autore sarà Raffaella Pivi, grecista, insegnante e poetessa cesenate.

"Per me è un grande onore poter portare anche a Cesena i miei versi – spiega l’autore – in un contesto meraviglioso come quello della Biblioteca Malatestiana, una delle dimore del libro più affascinanti presenti nel nostro territorio".

"Il mio libro – continua Claudio Negrato – pone la questione del cuore come un’urgenza per la nostra contemporaneità: siamo fatti per donare e per ricevere affetto. Le poesie contenute in questo volume sono scritte in un momento particolare della mia vita, nel quale con fatica ho cercato di tenere vivo il fuoco dell’anima e tenere acceso il focolare della mia dimora".