"Ho tinto un barboncino d’azzurro per un’elegante serata di gala"

I clienti pelosi diventano vip e finiscono sui social. Sono in tanti (cani, gatti e persino conigli) che vanno regolarmente a farsi ‘taglio e piega’ da Bolle Bau, toelettatura professionale e self service. Un’abitudine che Carla Reda, la proprietaria, conosce molto bene, e le richieste bizzarre non smettono mai di arrivare. "Un giorno una coppia di ragazzi mi ha chiesto di fare la tinta al barboncino nano bianco – dice la proprietaria della toelettatura -, i padroni del cane dovevano andare a una cena di gala e il ragazzo aveva un vestito azzurro. La richiesta stravagante è stata quella di tingere il cane di azzurro. Uso colori naturali che vanno via con un lavaggio e non sono dannosi per l’animale. Alla fine il barboncino è uscito dal negozio scodinzolando con la coda e le orecchie colorate".

Una passione, quella per gli animali, che Carla Reda aveva fin da bambina. "Da piccola avevo tantissimi libri sugli animali – dice – e quando a 14 anni i miei genitori mi hanno fatto scegliere tra avere un cane o un motorino, ovviamente ho scelto il cane". La toelettatura ha aperto a Cesenatico nel 2014. La titolare ha progettato il locale e ha creato il logo e da allora la clientela non ha fatto altro che aumentare.

"Tratto tutte le razze – dice Carla – animali grandi e piccoli. Con me sono sempre tranquilli e docili perché so come prenderli. Spesso i miei clienti fanno pubblicità sui social e mi arrivano tanti commenti positivi". "Per me diventare un artigiano è stata una sfida – continua – mi sono laureata in marketing e per anni ho fatto quel lavoro, poi ho deciso di dedicarmi alla mia passione. Ho imparato nella bottega di due grandi maestri: Alessandro Pirrone e Oscar Ripamonti e mi sono specializzata in taglio a forbice".

a.s.