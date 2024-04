"Ho un progetto ambizioso per Roncofreddo"

Sara Bartolini, 44 anni, coniugata, due figli, nel Palazzo della Rocca di Roncofreddo ha presentato ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco

alla guida della lista civica "Semplicemente Roncofreddo", area centro sinistra. Con lei c’erano Filippo Giovannini presidente dell’Unione Rubicone e Mare e Daniela Dellachiesa vicesindaco di Roncofreddo. Ha esordito Sara Bartolini: "Abbiamo già molti punti fermi per il nostro programma elettorale, ma sappiamo bene che la condivisione del progetto ambizioso che abbiamo per Roncofreddo richiede ascolto e concretezza. Fare politica nei nostri piccoli comuni dal grande e vasto territorio è un atto d’amore, e come ho avuto già modo di dire il mio amore e la mia passione per Roncofreddo sono sentimenti vivi che mi danno carica ed energia. Io da molti anni sono in prima linea perché credo nella partecipazione e credo nei cittadini di Roncofreddo".

Poi ha proseguito dicendo che il gruppo che ha lavorato in questi cinque anni lo ha fatto con tante difficoltà ma che vuole portare avanti le opere iniziate e realizzate: "Il nostro mandato è stato contrassegnato da tre eventi importanti: il Covid, la crisi economica a causa della quale abbiamo dovuto spegnere l’illuminazione pubblica di notte e nel maggio scorso l’alluvione. Eppure grazie ai contributi della Regione abbiamo realizzati diverse opere con gli interventi nelle scuole a Gualdo e in centro per 733mila euro. In questi cinque anni, alluvione a parte, abbiamo fatto interventi pubblici per 2 milioni e 179mila euro. Abbiamo conferito i servizi sociali nell’Unione Rubicone e Mare, abbiamo due assistenti sociali per anziani e adulti e un team di assistenti per i minori. Dal 2019 al 2023 abbiamo elargito oltre 40mila euro per l’area povertà. In totale per i servizi sociali in questo cinque anni abbiamo speso 254mila euro. Abbiamo chiesto fondi Pnrr per diverse opere e abbiamo già ricevuto 721mila euro".

Sara Bartolini ha detto che la raccolta differenziata è passata dal 27.19% del 2019 al 80.80% del 2023 e ha continuato: "Abbiamo ridotto le tasse di 104mila euro. Invece il servizio di Polizia Locale è stato affidato all’Unione, ma è carente a causa di mancanza di personale. Le criticità del nostro comune riguardano il personale sottoorganico, l’impossibilità di effettuare gli sfalci, la manutezione dei parchi. Ma non ci sono soldi per la manutenzione ordinaria".

Ha concluso Filippo Giovanni presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare: "Un’amministrazione lavora bene quando non lascia indietro nessuno e investe per il suo paese. Sara ha fatto un bel lavoro, molto organico e molto complesso. Tutti i mercoledi noi dei nove comuni dell’Unione ci troviamo per tre ore a discutere dei problemi e delle cose da fare. I servizi sociali sono un nostro fiore all’occhiello e la Polizia Locale sarà potenziata".

Prossimi appuntamenti di Sara Bartolini sempre alle 20.45: 16 aprile a Gualdo nel centro di aggregazione; il 17 nel Castello di Sorrivoli; il 18 a Cento nel Bar Cento e il 22 nel Circolino di Monteleone.