"Ho una gallina come ’cucciolo’ domestico e mi basta osservarla per essere felice"

"Io ho una gallina domestica, alcune persone la sottovalutano perché non fa le stesse cose di un cane o un gatto e non capiscono che cosa può dare". Antonio, studente di II E, dice che un animale non deve per forza saper fare le fusa od obbedire a degli ordini. "È bello vederli essere se stessi e felici secondo la loro natura - dice Antonio - a volte mi basta solo osservare la mia gallina, per essere anch’io felice".

"Secondo me i cani e gatti sono i migliori animali da compagnia perché, avendo una lunga storia di domesticazione alle spalle, sono quelli che più si adattano a noi e quelli con cui è facile socializzare - riflette Violante - è molto più difficile farlo con un animale in gabbia che non può essere tenuto in libertà o che ha paura dell’uomo per istinto". "Le tartarughe, rispetto a un cane o un gatto, sono anaffettive - testimonia Caterina -. Vado ogni giorno a vedere come stanno e loro non vengono da me per le coccole. Così mi passa la voglia di andare da loro tutti i giorni. Ma so che non è colpa loro, sono io che sbaglio: vuol dire che non sono in grado di prendermi cura di loro".

"A volte ci sentiamo più in confidenza con i nostri animali perché non ci giudicano con la fretta tipica di una persona - dice Agnese - quando lo fanno sono onesti e senza pregiudizi, per loro conta solo il modo in cui li trattiamo e l’affetto che dimostriamo. Gli animali ci fanno sentire necessari, però a volte le persone non sono all’altezza delle loro responsabilità: chi si impegna ad accudire un animale deve portare a termine il compito a qualunque costo".

Gli studenti della classe II E della scuola di Roncofreddo