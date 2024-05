’Ho visto il finimondo’. Il docufilm un anno dopo

Nessuno dimenticherà. Perché gli argini del fiume Savio sormontati dall’acqua grigia e gelida che corre verso le case allagando e distruggendo e le frane che sfigurano il volto delle nostre colline divorando strade e interi crinali devono essere un monito per tutti. Perché le tre vite che l’alluvione dello scorso maggio ha strappato nel territorio cesenate sono una cicatrice che non si rimargina. Per non dimenticare serve ricordare, con le immagini, i rumori e le parole di chi in quel 16 maggio del 2023 ha visto crollarsi il mondo addosso. E ha avuto la fortuna di poterlo raccontare. Ieri sera era gremita la sala del cinema Eliseo che ha ospitato la proiezione del docufilm ’Ho visto il finimondo’, prodotto da Qn - Il Resto del Carlino con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. All’evento sono intervenuti i due autori Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, e Marco Santangelo, oltre a Marco Reno Solferini, autore delle musiche e Tiziano Samoré della Bcc. In platea anche il sindaco Enzo Lattuca, i candidato Casali e Giangrandi, il presidente e il direttore di Confcommercio Cesenate Corrado Augusto Patrignani e Giorgio Piastra e soprattutto tantissimi cesenati che si sono emozionati ascoltando le testimonianze raccolte dai giornalisti del Carlino. Su tutte, c’erano quelle di Fabiana Manzoni, la mamma del piccolo Valentino tratto in salvo da un vicino di casa, precipitatosi in aiuto a nuoto.

"Rivedere quelle immagini non è facile – ha detto Lattuca – Ci riportano a giorni difficili che nessuno di noi potrà dimenticare. Il primo pensiero va a chi ha perso i propri cari e ha visto la propria vita stravolta da questa furia. A un anno di distanza ancora oggi, ogni giorno, buona parte del nostro impegno è concentrata sulla ricostruzione. L’impegno delle istituzioni deve essere quello di riportare tutto a come era prima ma meglio di prima".