"Ho visto il finimondo". Proiezione all’Eliseo il 28 maggio

"Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione" è il titolo del docufilm realizzato dai cronisti del Resto del Carlino ad un anno dalla catastrofe che si è abbattuta sulla Romagna. Il reportage diventato documentario verrà proiettato per la prima volta giovedì 16 maggio alle 18 al Cinema Modernissimo di Bologna, ma arriverà anche a Cesena al cinema Eliseo il 28 maggio alle 21. Dopo la proiezione ci sarà un momento di dialogo con gli autori, il vicedirettore del Carlino Valerio Baronicini e Marco Santangelo. Interverranno il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e il presidente della Bcc ravennate forlivese imolese Giuseppe Gambi.

La proiezione è gratuita ma è necessario prenotare il posto fino a esaurimento: è possibile

accreditarsi online all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo.

‘Ho visto il finimondo - Il racconto dell’alluvione’ è un documentario e podcast sulle terribili inondazioni a maggio di un anno fa in Romagna, prodotto da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino , con il sostegno de la BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna. La regia è di Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo, le musiche originali sono di Marco Reno Solferini, per una durata totale di 60 minuti. Largo spazio è dedicato nel reportage alle vicende che riguardano il territorio cesenate. Inoltre, ogni venerdì uscirà anche una puntata del podcast sull’alluvione. Per ascoltarlo basta navigare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione streaming, da Apple a Google Podcast, fino a Spotify.

re.ce.