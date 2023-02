Hobby terza età, festeggiati i 100 anni di Enzo

Compleanno con gli amici, la torta, le candeline e i palloncini. Sarà anche vero che più degli anni conta lo spirito, ma resta il fatto che con Enzo Zampagna i luoghi comuni decisamente non bastano. Come non bastano due cifre da collocare sulla panna montata. Le feste a sorpresa valgono anche per i centenari e in effetti nel primo pomeriggio di venerdì al circolo Hobby Terza Età di via Gramsci in zona Ippodromo c’è stato davvero da divertirsi. Le bariste della struttura hanno voluto fare così un regalo a uno dei loro ospiti più affezionati, Enzo Zampagna appunto, che è nato il 10 febbraio del 1923 e di voglia di divertirsi ne ha ancora a fiumi: ha dedicato al circolo tanto del suo tempo libero e anche ora continua a frequentarlo, trascorrendo giornate serene all’insegna del buon umore. Giornate che venerdì sono state impreziosite da una dose extra di emozioni, quando è arrivata la torta con le candeline sulle quali soffiare. Per l’occasione speciale al circolo è intervenuto anche il sindaco Enzo Lattuca che ha voluto congratularsi personalmente col super festeggiato.