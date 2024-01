"Hotel e colonie, meno vincoli per i lavori"

"Più incentivi per i privati che vogliono investire, meno vincoli urbanistici e maggiori attenzioni nei luoghi strategici della città". Sono questi i temi sui quali interviene Fabio Bandieri, il nuovo capogruppo della Lista Buda, la più importante forza di opposizione in consiglio comunale a Cesenatico. Bandieri critica la maggioranza di centro sinistra, accusandola sulle visioni e il turismo: "Oltre alle criticità di una città che sicuramente merita un miglior decoro, la priorità è mettere in campo azioni che incentivino i privati a riqualificare le strutture ricettive e commerciali, snellendo i vincoli presenti nel nuovo piano urbanistico, che limitano e fanno lievitare i costi delle riqualificazioni, ed abbassando i costi degli oneri di urbanizzazione che contribuiscono anch’essi a frenare gli investimenti dei privati". L’esponente del centrodestra entra nel merito dei temi specifici: "Sulla grande sfida della città delle colonie, ad esempio, mi risulta non sia ancora arrivata nessuna manifestazione di interesse da parte dei privati. Sarebbe opportuno, per non dire doveroso, avviare un confronto con loro, per capire cosa si può fare per sbloccare i lavori e, più in generale, per incentivare i proprietari ad intraprendere un percorso di riqualificazione delle strutture. A Levante, invece, sulla riqualificazione della vena Mazzarini ci sono idee confuse e risorse incerte, mentre l’ex Lavatoio è ancora chiuso".

Fabio Bandieri torna a rivendicare la paternità dell’Impi, l’Imu sulle piattaforme, un progetto da lui avviato durante la legislatura Buda: "Tra le entrate principali del bilancio, noto con piacere i 585mila euro all’anno derivanti dalle piattaforme dell’Eni per l’estrazione del gas metano, che sono una entrata divenuta ricorrente e molto utile alle casse comunali, cosa di cui vado fiero. Dopo aver già incassato oltre 10 milioni dal recupero degli anni arretrati, è per me motivo di soddisfazione aver contribuito a generare un’entrata utile al mio Comune e constatare che il lavoro fatto ha prodotto un risultato così importante. Fu una nostra intuizione richiedere l’Imu sulle piattaforme dell’Eni e ricordo che venimmo accolti con diffidenza, per non dire l’ilarità, quando per la prima volta intervenni in consiglio comunale su questo argomento. Ora godiamo tutti dei frutti di quel lavoro e questo ci riempie di orgoglio". Per il turismo Bandieri lancia l’idea di rispolverare il progetto delle terme per attirare più turisti tutto l’anno, mentre sul commercio fa una proposta: "I negozianti di viale Carducci e viale Roma, tra ponti chiusi e viabilità compromessa, vivono una crisi senza precedenti, si potrebbero almeno spostare alcuni mercatini in piazza Andrea Costa".

Giacomo Mascellani