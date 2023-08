"Coccoliamo i bambini": 400 camere di hotel sold out

Cesenatico, 11 agosto 2023 – Cesenatico ed in genere tutte le località della costa di Forlì-Cesena sono un territorio molto gettonato dalle famiglie con bambini, in particolare da quelle residenti nel centro e nord Italia.

Una famiglia con bambino

Non a caso qui sono presenti tre delle più importanti catene alberghiere specializzate nel settore ‘family’, che sono il Club Family Hotel di Andrea Falzaresi, Color Holiday di Gianluca Scialfa e Club Costa Vacanze Hotels di Cosmo Rocchio. Club Family Hotel con le sue 13 strutture è la catena più importante d’Europa e a Cesenatico conta i tre alberghi più grandi (Tosi Beach, Serenissima ed Executive), per complessive 400 camere, che in questo periodo sono tutte sold out: "Abbiamo occupato tutte le camere _ dice l’imprenditore Andrea Falzaresi _, e siamo molto contenti, anche in virtù del fatto che andiamo forte anche per la seconda metà del mese di agosto, con tante famiglie con bambini, prevalentemente italiane, che ci hanno scelto per queste settimane clou della stagione estiva".

La vacanza ‘all inclusive’ e la strategia promozionale, sono alla base di un grande successo: "Noi offriamo tutto nel prezzo proposto, incluso l’open bar con le bibite h24, birra e vini per gli adulti ai pasti e persino il gelato sfuso Sammontana che si sceglie come in gelateria. Nel pacchetto includiamo la spiaggia con ombrellone e lettini, noleggio gratuito delle biciclette, parchi gioco, animatori formati per far divertire i piccoli, escursioni gratuite nelle località con il trenino, viaggi in motonave e da quest’anno anche il biglietto gratis per Mirabilandia".

Alla base del successo e della tenuta sul mercato anche in periodi difficili, c’è comunque un progetto mirato: "Chi sta fermo nel turismo è perduto e noi quest’anno, quando abbiamo notato che le prenotazioni andavano a rilento, abbiamo investito per promuovere le strutture e attirare nuovi turisti. Questa scelta ha comportato maggiori spese, ma il risultato è ottimo, perchè abbiamo una identità ed un prodotto precisi".