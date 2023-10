Hotel King, incendio nella notte

Un incendio in un albergo scoppiato nella notte fra venerdì e sabato, è stato subito spento dai Vigili del fuoco di Cesena e Forlì. E’ accaduto attorno all’una in via De Amicis 88 all’Hotel King. Non ci sono feriti e persone coinvolte. La struttura ospitava operai e artigiani, non presenti all’arrivo dei pompieri. Le squadre hanno prima effettuato operazioni di ricerca e soccorso per escludere la presenza di persone rimaste bloccate, poi contenuto ed estinto le fiamme che si sono sviluppate al primo piano. I danni non sono ingenti.