Hotel, ristoranti e bar a lezione: "Impariamo ad attrarre talenti"

Il problema della carenza di manodopera per hotel, bar e ristoranti si risolve anche imparando

imparare l’arte di individuare, attrarre e trattenere i talenti rafforzando il capitale umano dell’impresa e la sua competitività sul mercato. E’ la soluzione di Confcommercio cesenate che ha promosso con Iscom Formazione un corso su "Horeca: come attrarre talenti nel settore in evoluzione". Il corso di 32 ore mira a di implementare le strategie nel processo di selezione del personale, "tra i nuovi paradigmi del mercato del lavoro e il futuro del settore Horeca”.

Horeca riprende le tre sillabe delle tre parole inglesi che abbrevia: Hotel, Restaurant, Café.

"Il corso – mette in luce il presidente di Fipe Confcommercio cesenate, la federazione dei pubblici esercizi, Angelo Malossi - è rivolto a imprenditori, futuri imprenditori e responsabili delle risorse umane del settore Horeca che intendono attrarre i migliori talenti del mercato di lavoro e riuscire a fidelizzarli. Inoltre è aperto a chi ancora non ha una attività. Confcommercio, Fipe e Iscom affronta con progettualità la sfida di contrastare la carenza di personale promuovendo la cultura della valorizzazione del patrimonio umano. Il primo modulo verrà dedicato al nuovo modello di ricerca e selezione del personale: come cambia il comportamento dei candidati, le nuove generazioni nel mondo del lavoro, la valorizzazione del proprio personale, l’impostazione di un progetto efficace per selezionare con successo il personale". Il corso verrà avviato il 15 novembre e si concluderà il 13 dicembre e si terrà in otto incontri dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di Iscom Formazione in via Bruno. Le iscrizioni sono gratuite.