I 106 anni di Elsa, la nonna di Cesena. “Il mio segreto? Ho sempre lavorato tanto”

E’ stata sommersa di fiori, di abbracci, di carezze. Ha mangiato poco, come sempre, ma ha guardato con grande soddisfazione quella trentina di parenti e amici che le si sono stretti intorno in occasione del suo compleanno e hanno brindato e apprezzato la buona cucina romagnola di un ristorante di San Carlo e dove è stata allestita la festa.

Elsa Bagni ha festeggiato così i suoi 106 anni. Con la tenerezza di una nonna saggia ha regalato a tutti un sacchetto di lavanda profumata ed ha parlato appena un po’ della sua salute (i suoni che non arrivano più così nitidi, gli occhi che danno problemi ma non le impediscono di lavorare all’uncinetto) ma tanto del piacere di avere accanto la figlia, le nipoti, i bisnipoti.

Tutti molto orgogliosi della loro Bisa, bisavola per chi ancora non lo sapesse, che li tiene stretti a sé come solo una vera matriarca può fare, anche se alcuni di loro vivono e lavorano all’estero. Elsa Bagni è la più anziana cesenate vivente e promette di superare altre tappe della sua lunga vita in cui la memoria mostra ben poche falle. Quando è nata Elsa una pace tanto agognata aveva siglato la fine di una guerra terrificante e la povertà imperava.

Un tempo lontano per un testimone diretto che, però, la signora Elsa, ricorda come se fosse ieri. E ci scherza su, con arguzia sorprendente: "Sono ancora giovane, sono nata il 23 settembre del 1919. Non mi sento per niente vecchia. C’è gente più giovane di me che però sembra tanto più anziana. Ho qualche disturbo ma il cervello mi funziona. Ho sgobbato per tutta la vita. Sarà quello il segreto per vivere tanto?".