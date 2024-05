I 26 candidati della Lega: "Macché cose belle, noi faremo quelle utili"

Sono ventisei i candidati della Lega per le comunali dell’8 e 9 giugno (nella foto), presentati ieri al cortile interno del bar della Malatestiana. Nel 2019 soffiava il vento salviniano e la Lega prese oltre diecimila voti, con una percentuale del 19,4%, e il record di seggi in consiglio comunale, quattro.

Era presente il candidato sindaco Marco Casali, con i consiglieri comunali leghisti uscenti che si sono suddivisi in parti eguali la dose di critiche all’operato dell’amministrazione comunale. Antonella Celletti ha rimarcato che la Lega ha scelto non casualmente il luogo di presentazione della lista adiacente alla Malatestiana, prendendo di mira le politiche culturali, "con la mancata valorizzazione della biblioteca antica e il museo archeologico chiuso da tanti anni, con un progetto futuro molto costoso" e stigmatizzando l’abbandono del progetto del ’Museo della città’ a Sant’Agostino. "L’ultimo sindaco che si è occupato veramente di cultura è stato Giordano Conti", ha osservato Celletti.

Il consigliere e segretario comunale Fabio Biguzzi ha preso spunto dallo slogan elettorale del candidato sindaco competitore Lattuca. "Le cose belle si fanno insieme? La Lega preferisce le cose utili – ha osservato – , come le casse di espansione e tutti gli interventi di pulizia e manutenzione del fiume Savio che avrebbero consentito di evitare i danni dell’alluvione". Nel mirino anche "la mancanza di parcheggi, e l’organizzazione non economica della raccolta dei rifiuti porta a porta nella periferia".

Per il consigliere comunale Enrico Sirotti Guadenzi è tutto da rifare: "Nessun progetto realizzato dalla giunta. Il commercio in centro storico è abbandonato a favore dei centri commerciali, con furti e vandalismi che non si arrestano". Interpellato sull’eventuale ballottaggio, il candidato sindaco Marco Casali ha affermato che l’alleanza tra Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva, è più vicina al centrodestra piuttosto che a Enzo Lattuca.

"Noi siamo coesi, mentre la coalizione avversaria è scivolata a sinistra – hanno convenuto Casali e la consigliera Celletti – con il surrogato del M5S che ha messo fuori i ‘grillini’ storici". D’accordo Lega e candidato sindaco anche sul primo atto della nuova giunta, se a vincere sarà il centrodestra: "Intervento immediato sulla sicurezza urbana che parta dalla zona degradata della stazione ferroviaria".

Il capolista è Enrico Sirotti Gaudenzi, segretario provinciale, ancora in lista con gli altri consiglieri uscenti, Fabio Biguzzi, Antonella Celletti e Beatrice Baratelli. Carlo Amaducci è il più anziano di militanza, "la memoria storica". Gli altri candidati sono Nicola Garbin, Virna Lega, Simonetta Gini, Stefano Ravaioli, Selman Hasa, Cristian Grandini, Anna Maria Capelletti, Fabio Santi, Paolo Amaducci, Alessandro Caroli, Filippo Sozio, Luciano Antonioli, Pier Paolo Casalboni, Gaia Fabbri Veniero Pasolini, Patrizia Acini, Maddalena Gramellini, Andrea Costantini e Alfredo Pavone.