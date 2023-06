I 26 partecipanti al corso per assistenti familiari

Lo scorso 24 maggio è iniziato a Sarsina il corso di formazione per assistenti familiari promosso dall’Asp (gestore dei percorsi formativi), dal Comune e dall’Unione dei Comuni Valle del Savio. Nonostante le difficoltà per alcuni partecipanti a raggiungere la sede per il disastro alluvionale, ben 26 persone hanno intrapreso questo percorso gratuito di formazione che ha come obiettivo la conoscenza e consapevolezza del lavoro di cura svolto a domicilio. Scopo di questa iniziativa (che segue il corso da Oss dello scorso anno) è dare continuità alla formazione sul sociale per chi opera già nel settore, per i ’caregiver’ che vivono con anziani fragili, con persone con disabilità, o per chi ha intenzione di approcciarsi per la prima volta a questo tipo di contesto.

Il corso dura 30 ore, una lezione a settimana e sette incontri su: lavorare come assistente familiare; la comunicazione e la relazione nel lavoro di cura; l’assistenza al movimento; la dieta, i pasti, la gestione dei rischi sanitari e la demenza, l’animazione nel tempo libero. "E’ una grande soddisfazione – commenta il sindaco Enrico Cangini – poter accrescere in tanti cittadini l’attenzione alla cura dei più fragili. Fornire gli strumenti di cura e di sollievo a chi si rapporta con i più fragili crediamo sia un dovere delle istituzioni".

Edoardo Turci