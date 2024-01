I 30 anni di Forza Italia: "Fedele dal primo giorno. Tornati forti dopo l’esodo"

Festa dei trent’anni senza eventi cittadini per Forza Italia che a Cesena ha la sede a casa del coordinatore provinciale, l’avvocato cesenate Giuseppe Bettini, e non è risucita a costruvanta un radicamento rilevante. "Ma molti forlivesi, dove gli affiliati prevalgono, e anche cesenati sono andati a Roma alla festa azzurra intitolata ’Le radici del futuro’. La morte di Berlusconi non ci ha indeboliti, c’è chi era fuori ed è tornato, Tajani ha presa e alle politiche del 2022 siamo andati bene", fotografa il momento Bettini che, 28enne, nel 1995 fu uno dei due primi due consiglieri comunali di Forza Italia, con Massimo Pistocchi, il candidato sindaco.

Il 26 gennaio dell’anno prima andò in onda il video autoprodotto in cui Silvio Berlusconi annunciava la discesa in campo. "Ero come tutti di fronte alla tv – rievoca Bettini –: sentii scattare la rivoluzione liberale ed io, figlio di un politico socialista (Giorgio Bettini, presidente della Provincia e assessore comunale, ndr) decisi di seguirlo). Alle politiche fu un trionfo, come nel confronto televisivo con Occhetto, moderato da Mentana". Alle comunali del 1995 Forza Italia prese il 16,29. "Andai all’ufficio elettorale del Comune a chiedere l’elenco dei cittadini votanti per inviare i nostri volantini – rievoca Bettini – e quando dissi che ero di Forza Italia mi guardarono come un extraterrestre". Nel 1999 alle comunali candidata sindaca di Forza Italia e Ccd fu Laura Bianconi (17,62%) che nel 2001 diventò senatrice per 17 anni, ma negli ultimi quattro seguì il transfuga Angelino Alfano e poi virò fuori dal centrodestra. "Ai tempi della Bianconi prendemmo la sede in via Uberti, un appartamento che era anche il suo appoggio, mentre agli albori avemmo una postazione in via Sacchi", sfoglia l’album dei ricordi Bettini.

Alle comunali del 2004, Forza Italia fece parte di un’ampia coalizione con candidato Denis Ugolini (senza An) a cui portò in dote quasi il 13% su un totale del 22% si preferenze. Nel 2009 il candidato del Pdl fu Italo Macori (19,4%). "È ancora in FI, il primo che rinnvova la tessera ogni anno", informa Bettini.

Nel 2014 candidato alle comunali del centrodestra senza la Lega (2,775) fu Gilberto Zoffoli (16,78), con Forza Italia alll’8,19. Nel 2019, candidato Andrea Rossi, Forza Italia scivola al 2,9% e perde i seggi in consiglio comunale, mentre la Lega - Salvini all’apogeo – col 19,4% conquista quattro consiglieri.

Gli ultimi anni non sono stati felici anche nel nostro territorio per Forza Italia, con la perdita della leadership tra i partiti di centrodestra e l’emorragia di dirigenti e iscritti. Se ne sono andati in FdI Alice Buonguerrieri, Marco Casali e Luca Bartolini. E anche non pochi dei vecchi consiglieri comunali cesenati si è allontanato come Massimo Pistocchi Stefano Angeli, Giampiero Biondi, Luca Mancini, Fabrizio Foschi, Antonella Celletti (oggi capogruppo della Lega).

"Dei vecchi a Cesena sono rimasto io: c’è stato l’esodo – chiude Bettini –. Ma abbiamo politici giovani molto in gamba come il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, molto vicino a noi, e nel 2022 il nostro territorio provinciale ha eletto due nostri parlamentari, Rosaria Tassinari e la lombarda Gloria Saccani che ha battuto Massimo Bulbi del Pd vincendo in quasi tutti i comuni. Una bella rivincita. Oggi siamo forti specie nel forlivese, ma anche a Cesena cresceremo. Il nuovo commissario cittadino Michele Pascarella, ex dirigente al Commissariato, è un valore aggiunto".

Andrea Alessandrini