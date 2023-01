I 50 scatti di Corzani sbarcano a Cuba

E’ un libro che sta incantando anche diverse biblioteche d’eccellenza e altresì alcune rassegne artistiche, che ne hanno già fatto bella mostra in grandi città europee. Si tratta di ’Geometria dell’incanto - 50 Frammenti di bellezza italiana’, un bel volume fotografico, che viaggia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, realizzato dalla versatile creatività dei clic d’autore di Valerio Corzani, 58 anni, di San Piero in Bagno, giramondo per congenita predilezione professionale, che discorre e corre altresì sulle onde ’hertziane’, microfonate dalla sua voce che s’irradia già da vari anni dagli Studi di Radio Rai3. Il prezioso volume, realizzato per l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera (Treccani 2021, pp.136; 29,90 euro), nasce da una sua mostra online, inaugurata nella primavera del 2020, in collaborazione col predetto Istituto. Ognuna delle 50 foto è arricchita da una riflessione e dal suggerimento di un brano musicale, che fa da armonica colonna sonora all’immagine fotografica.

Corzani, professionista poliedrico, è giornalista, autore, musicista, conduttore radiofonico, scrittore, e non solo. Attività, le sue, intinte anche da una intensa passione per i viaggi, che poi condensa e dipana raccontandone la loro intrinseca e prorompente bellezza con prosa coinvolgente e con foto indubbiamente spettacolari. Tornando a ’Geometria dell’incanto’, si tratta proprio di una raffinata e magnifica pubblicazione, che offre al lettore la possibilità di crogiolarsi in pregevoli pagine che propongono splendide immagini, impresse dal colpo d’occhio di artista del clic che vive e convive in Corzani, la cui congenita maestrìa fotografica è altresì arricchita dal suo percorso universitario in Estetica.

Dopo l’imprimatur del successo conferitogli nelle mostre tenute in Ungheria e in Svizzera, ora ’Geometria dell’incanto’, dal 26 gennaio farà sfogliare le sue belle pagine anche a Cuba. "Quello che fino a pochi giorni fa sembrava solo un sogno chimerico, si sta velocemente materializzando - scrive Corzani in un post sul proprio sito web sui social -. Siccome le immagini, anche quando le fermi con una scatto fotografico, non vogliono smettere di viaggiare, quelle del mio volume ’Geometria dell’incanto’, dopo Budapest e Zurigo, troveranno casa anche a L’Avana. Ora, lasciamo perdere l’incredibile emozione di attraversare l’Oceano con le mie foto e di portarle in uno spazio prestigioso come la Fabrica de Arte Cubano, ma sento soprattutto il batticuore di farlo in un’isola che ho amato alla follia pur non essendoci mai stato".

Gilberto Mosconi