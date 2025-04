I 60 anni del Club Alpino. Arrampicata alla Rocca

Sessant’anni a piedi, gambe in spalla, ad attraversare boschi, a scalare montagne, a solcare la neve. Sessant’anni di passioni e di ricordi che meritano di essere raccontati. E ai quali ora c’è da pensare di aggiungerne tanti altri. La sezione Cai di Cesena, che oggi conta 1.196 soci iscritti (segnando un incremento di 137 rispetto al 2023), festeggerà con una serie di eventi pensati per essere un elogio a 360 gradi alla montagna come luogo d’incontro e connessione. ‘La montagna che ci unisce’ è infatti il filo conduttore di un anno ricco di eventi, capace di mettere insieme escursionisti, alpinisti, camminatori lenti e veloci, giovani e meno giovani. Dal 2013 il Cai di Cesena ha sede presso il centro ‘I Maceri’ in via Cesenatico 5735, nella ex scuola elementare e nell’ambito della rete ‘Spazio Comune’. Le iniziative organizzate nel tempo sono molteplici e per tutti i gusti. Chiunque può godersi il bello della montagna, anche come aspetto terapeutico e psicologico. Vengono organizzate per esempio anche escursioni in carrozzina con persone con disabilità. "Siamo pure andati alle Tre Cime di Lavaredo – hanno raccontato gli organizzatori – in una cinque giorni che ha regalalo a tutti tantissime emozioni". "Celebriamo – conferma l’assessore Lorenzo Plumari – un’associazione che non è solo un gruppo di appassionati della montagna, ma un vero e proprio custode della nostra cultura escursionistica, promotrice di valori legati alla natura, alla sostenibilità e alla scoperta del nostro territorio. Il Cai da 60 anni contribuisce a far conoscere la bellezza dell’Appennino e delle nostre colline, trasmettendo alle nuove generazioni il rispetto per l’ambiente. Ha anche un ruolo fondamentale nella valorizzazione e nella manutenzione dei sentieri, garantendo a tutti la possibilità di scoprire il territorio in modo sicuro e consapevole". Il programma delle celebrazioni si aprirà ad aprile con due eventi: sabato 12 dalle 21 al cine-teatro Bogart il coro della Sezione Cai di Cesena proporrà un’esibizione ricca di armonie e tradizione, accompagnata dalla lettura di brani e poesie. Domenica 13 invece dalle 16 al Palazzo del Ridotto si svolgerà una presentazione delle attività e a seguire il gruppo ‘Alpinismo Punto Zero’ organizzerà uno spettacolo di arrampicata in piazza del Popolo, sulla facciata della Rocca. Le iniziative proseguiranno fino a fine anno e comprenderanno anche un concorso fotografico aperto a tutti e a partecipazione gratuita. Il tema è ovviamente la montagna: le immagini più significative saranno premiate dall’alpinista Federica Mingolla.