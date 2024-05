I 70 anni di ’Romagna mia’. Un’estate a tutto liscio

Anche l’estate 2024 per Gatteo Mare sarà a tutto liscio. Il via domenica con la grande festa dei 70 anni di Romagna Mia. Con ’Buon Compleanno Romagna mia’, Gatteo Mare celebra i settant’anni, portati splendidamente, della canzone simbolo della nostra terra che si festeggia proprio il 2 giugno. Correva l’anno 1954 quando il già affermatissimo Secondo Casadei compose questo brano dedicandolo proprio alla sua casetta di Gatteo Mare. Le note messe in fila nel parco di quella villetta a due passi dall’Adriatico divennero subito l’inno delle genti di Romagna e di tutti coloro che hanno a cuore la propria terra natia, fino alla diffusione mondiale ad opera del nipote di Secondo, Raoul Casadei, che ha coniato il termine "liscio" nel 1974 e ne è divenuto il principale portavoce nel mondo. Una canzone che fa parte dei 1.069 brani composti da Secondo Casadei, ma che è quella più conosciuta e amata con i suoi 8 milioni di dischi venduti e cantata e suonata in 135 nazioni nel mondo. Negli anni i più grandi artisti della musica italiana hanno voluto renderle omaggio: Luciano Pavarotti, Claudio Villa, Nilla Pizzi, Raffaella Carrà, Jovanotti, Renzo Arbore, Laura Pausini, i Nomadi, persino Gloria Gaynor e, al Festival di Sanremo 2012, l’artista balcanico Goran Bregovic in duetto con Samuele Bersani. A maggio 2023 Romagna Mia è diventata la canzone simbolo della rinascita della Romagna duramente colpita dall’alluvione.

Ad augurare buon compleanno a questa intramontabile canzone insieme a Riccarda Casadei, nella piazza omonima di Gatteo Mare, ci sarà Moreno Conficconi con un’interpretazione in acustico di ‘Romagna mia’. A seguire un dj set del liscio con balli itineranti lungo viale Giulio Cesare illuminato dai versi della canzone, insieme a 400 ballerini delle migliori scuole di ballo romagnole.

Il compleanno di "Romagna mia" apre il nutrito cartellone di eventi lungo l’intera stagione estiva, riuniti sotto l’unico logo del Settantesimo. Capitanata da Moreno il Biondo, direttore artistico della kermesse, dal 3 all’8 giugno in piazza della Libertà si tiene la Settimana del Liscio, l’evento dedicato alla musica romagnola che il Gatteo Mare Summer Village offrirà anche dal 15 al 19 settembre a turisti e appassionati. Un’intera settimana completamente dedicata alla musica da ballo: non solo liscio e balli romagnoli, ma tutto ciò che fa muovere e danzare in allegria e in compagnia. L’appuntamento con il più genuino folklore romagnolo sarà poi per tre martedì - 11, 18 e 25 giugno - Liscio 70° Romagna Mia in piazza della Libertà. Settimana clou del calendario celebrativo è quella che si sviluppa all’Arena Rubicone nella prima settimana di luglio. Lunedì 1 luglio si parte con Birichina: Casadei secondo i Giovani terza edizione del festival della generazione Z del Liscio. Dal 2 al 4 luglio torna all’Arena Rubicone il Festival di Sanliscio che riconferma il sodalizio di Moreno Conficconi e Claudio Cecchetto con la novità 2024 degli artisti in gara. Superospiti Paolo Vallesi e Manuela Villa. ll cuore dell’estate offrirà inoltre altri due appuntamenti speciali con la musica "a firma Casadei": Mirko, figlio del re del liscio Raoul Casadei, sarà all’Arena Rubicone di Gatteo Mare con lo spettacolo Romagna Mia ...In Ballo Da 70 Anni domenica 28 luglio insieme alla sua Mirko Casadei Big band e in Piazza Romagna Mia giovedì 15 agosto 2024 per celebrare il re del Liscio Raoul Casadei nel giorno del suo compleanno.