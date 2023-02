I 90 anni di Tina Carabini, pioniera del turismo

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico ha festeggiato i 90 anni una delle pioniere del turismo romagnolo in riviera. È Augusta Carabini, per tutti Tina, una storica albergatrice che ha scritto pagine importanti nello sviluppo dell’attività dell’accoglienza, dagli anni ’50 fino ai giorni nostri. Tina assieme al marito Giovanni Manuzzi è stata tra le protagoniste assolute dell’industria della vacanza. Figlia di un musicista che suonava la fisarmonica e il contrabbasso nell’orchestra Legni, quando iniziò l’attività, il turismo non esisteva ed iniziare a fare l’albergatore era un’autentica scommessa. In alcune zone della riviera, incluse Cesenatico e Gatteo a Mare, non c’erano ancora le strade asfaltate, mancavano i servizi e a Valverde c’erano campi di patate e terreni coltivati. Si lavorava con il telefono con la rotella e si scriveva con la penna o utilizzando le vecchie macchine per scrivere; in poche parole era un altro mondo ed anche chi iniziava a fare l’albergatore dovette crescere parecchio, dandosi da fare e lavorando dalla mattina alla sera per far fronte agli impegni e mandare avanti l’azienda.

Da allora Tina ha trascorso una vita consacrata al lavoro e alla famiglia, diventando una delle testimoni del boom del turismo iniziato oltre sessanta anni fa e dell’evoluzione dell’attività alberghiera. Iniziò a fare l’albergatrice nel 1956, anno della costruzione dell’hotel Excelsior di Villamarina, e vi trascorse una vita; successivamente l’albergo venne rinnovato e la gestione passò alla figlia Marina, tuttavia ancora oggi, soprattutto durante estate, questa brillante 90enne, continua a dare un occhio alla sala e alla lavanderia dell’albergo, per assicurarsi che sia tutto in ordine.

Il marito di Tina, Giovanni, era uno dei tre fratelli Manuzzi (gli altri sono Carlo e Mario, anche loro defunti), tutti imprenditori che si sono distinti e affermati nel settore alberghiero, in quanto negli anni hanno costruito o acquistato una decina di hotel tra Gatteo a Mare, Cesenatico e Pinarella di Cervia. Oltre all’Excelsior, Tina e Giovanni in particolare hanno costruito nel 1979 l’hotel Flamingo a Gatteo a Mare, gestito oggi dal figlio Lauro e dalla moglie Donatella, sempre sul lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare.

L’elisir di lunga vita di Tina? Secondo i figli è "la grande pazienza, l’amore per il lavoro e la serenità d’animo". Tina ha voluto organizzare la festa di compleanno per i 90 anni nella sua abitazione, alle spalle dell’hotel Excelsior, l’albergo ammiraglia della famiglia Manuzzi. È stata una giornata emozionante, vissuta da Tina assieme ai figli Marina e Lauro, ai parenti e ai tanti lavoratori stagionali che, in tanti anni di infaticabile lavoro, le sono stati vicini e le vogliono bene.