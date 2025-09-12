I Babbi Natale estivi portano allegria e solidarietà

Successo oltre ogni previsione per l’iniziativa messa in campo da una ventina di volontari, bambini e adulti, vestiti da Babbo Natale, in versione estiva con cappellino e maglietta rossi, per raccogliere generi alimentari a lunga scadenza per la Caritas Parrocchiale di Villamarina e Gatteo Mare e fondi per le opere parrocchiali delle due chiese. Un’iniziativa di solidarietà che ottiene sempre grande successo e simpatia da parte dei turisti e dei residenti.

Nei giorni scorsi una ventina di Babbi Natale hanno girato nella zona a mare per le vie e le piazze, alberghi e stabilimenti balneari e fra residenti e turisti hanno raccolto circa una tonnellata di generi alimentari a lunga conservazione e circa 1.300 euro a sostegno delle spese per la sistemazione del tetto della chiesa di Gatteo Mare. Ha detto don Mirco Bianchi parroco di Villamarina e Gatteo Mare: "Attraverso queste raccolte straordinarie realizzate dai volontari della Caritas parrocchiale grazie alla generosità dei nostri concittadini e dei turisti, nei prossimi mesi potremo rispondere ai bisogni di una quarantina di famiglie che vivono al di sotto della soglia della povertà. Straordinaria è stata la risposta e la sensibilità delle persone nell’accogliere i Babbi Natali che hanno portato allegria e simpatia, ma soprattutto speranza in questo tempo di criticità varie. Oltre ai Babbi Natale nelle strade, altri volontari, in maniera coordinata hanno sistemato gli alimenti nel deposito presso i locali parrocchiali suddividendoli e ordinandoli in appositi scaffali. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo nobile gesto di carità. Quella dei Babbi Natale è stata la nostra ultima iniziativa dell’estate 2025 prima della ripresa delle attività parrocchiali autunnali".

Hanno concluso i volontari vestiti da Babbo Natale: "Nonostante 2 ore sotto la pioggia la raccolta è salva. Siamo stati grandi. Abbiamo raccolto tanto in alimenti e danaro. Grazie agli sponsor Zorro carne alla spada, Camping delle Rose, Dolcaria Dalba, Topolino Park, bar Flair, bar Christian, associazione Uniti per Gatteo, panificio il Salice, pasticceria Gasperoni Cesenatico, siamo riusciti a fare la raccolta a costo zero e abbiamo già distribuito a bambini e adulti dolciumi e gadget".

Ermanno Pasolini