I baby bianconeri non scherzano. Prima vittoria stagionale, Lecce ko

CESENA 3 LECCE 1

CESENA (4-3-1-2): Gianfanti; Abbondanza, Casadei, Ribello, Mattioli; Biguzzi (24’ st Carbone), Bertaccini (49’ st Greco), Domeniconi; Tosku (24’ st Brigidi); Rossetti (1’ st Papa Wade), Galvagno (38’ st Berti). All.: Campedelli.

LECCE (4-3-3): Plamen; Rashidi (40’ st Palmieri), Pacia, Pehlivanov, Kozarak; Laerke (31’ st Perrone), Gorter, Milojevic (31’ st Esposito); Di Pasquale, Kodor, Oneymachi (43’ st Persano) All.: Schipa.

Arbitro: Leorsini di Terni.

Reti: 10’ pt Abbondanza, 22’ pt Galvagno, 30’ pt Kodor, 44’ pt Abbondanza.

Note: espulso al 46’ st Brigidi per somma di ammonizioni; ammonito Rossetti; spettatori 200 circa; angoli 8 a 7 per il Lecce; recupero 2’ e 6’.

La prima vittoria in campionato della Primavera arriva al termine di un incontro dai tanti risvolti, infatti si è passati dall’iniziale dominio del Cesena ad un finale di primo tempo col ritorno del Lecce per poi chiudere la prima frazione col secondo gol firmato da Simone Abbondanza. La ripresa è stata meno movimentata, almeno all’inizio, per poi riservare un finale di nuovo ricco di emozioni. Nicola Campedelli vista la mancanza di Zamagni avanza la posizione di Domeniconi che diventa la mezzala di sinistra, piazza Tosku dietro agli attaccanti e Gianfanti in porta, Papa Wade resta in panchina per fare posto a Rossetti. Senza indugi il Cesena attacca da subito, al 2’ Mattioli mette in area una palla che finisce sul sinistro di Galvagno la cui mira non è precisa. Il gol che sblocca la gara arriva di nuovo su un cross dell’attivissimo Mattioli, e grazie al tempismo di Abbondanza che di piatto destro insacca. Il Lecce come un pugile dalle idee poco chiare subisce e non riesce a reagire, infatti al 22’ il Cesena segna di nuovo, Galvagno si libera della marcatura e sfrutta il traversone di Tosku col colpo di testa che Plamen intercetta ma non riesce a respingere. Solo a questo punto la squadra ospite capisce che deve scuotersi e poco alla volta avanza il baricentro del suo gioco. Il primo segnale lo lancia Gorter al 27’ con un rasoterra che finisce di poco sul fondo, e dopo tre minuti Kodor prima centra il palo alla destra di Gianfanti poi col secondo tentativo accorcia le distanze. A questo punto ogni azione potrebbe essere quella buona: al 36’ Gianfanti blocca a terra il tiro di Rashidi, al 39’ Rossetti da dentro l’area non inquadra la porta. E allora ci pensa di nuovo Abbondanza sul quinto angolo del Cesena a deviare di testa alle spalle di Plamen.

Nella ripresa l’iniziativa la tiene il Lecce ma è il Cesena a sfiorare la quarta rete al 15’ quando Plamen devia sulla traversa il tiro di Domeniconi, anche gli ospiti colpiscono la traversa al 20’ quando Gorter batte una punizione da posizione defilata. Poi il finale nel quale il Cesena difende il risultato: al 45’ è notevole il riflesso di Gianfanti sulla botta ravvicinata di Esposito, al 46’ Brigidi viene espulso ma ormai i tre punti sono al sicuro. "In attacco – ha detto a fine gara mister Campedelli – abbiamo ragazzi molto bravi, ho messo Tosku dietro le punte perchè lui ha le qualità per giocare in quel ruolo: nel primo tempo quando ha avuto i giusti tempi di gioco siamo stati devastanti".