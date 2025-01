I baby bianconeri ospitano il Torino

Inizia oggi il nuovo anno per la formazione primavera allenata da Nicola Campedelli: alle 11 sul campo centrale di Martorano per la diciottesima giornata, penultima del girone di andata, i ragazzi in bianconero incontreranno il Torino. Tanto per rinverdire i ricordi il 2024 si è concluso con quattro pareggi in fila, tutti col punteggio di 1-1 e magari per chiudere questa sequenza e tornare alla vittoria l’avversario migliore da incontrare è quello che in campionato ha pareggiato una sola volta, il Torino di Felice Tufano appunto.

Ai granata mancherà per squalifica Tommaso Gabellini, assieme a Nicolò Franzoni migliore marcatore fra i suoi con sette gol segnati finora.

Uno squalificato lo conta anche il Cesena che deve rinunciare ancora alle prestazioni di Arpino che era diffidato ed è stato ammonito durante il match con l’Udinese. Il resto della rosa è a disposizione di Nicola Campedelli che può quindi decidere se confermare la difesa a quattro adottata negli ultimi tempi o tornare a tre dietro per inserire un centrocampista in più.

Certo la sosta può essere stata utile per far rifiatare chi ha giocato più spesso, per perfezionare la condizione fisica e magari per provare i meccanismi; alla squadra di Nicola Campedelli di qui in avanti serve una tenuta difensiva maggiore per abbandonare la zona di classifica immediatamente sopra ai playout. Di sicuro bisogna aspettarsi un Torino molto motivato, i granata sono in lotta per accedere ai playoff con gli eterni rivali della Juventus che sono avanti di appena un punto. Anche la squadra allenata da Tufano va detto non è imperforabile, visto che ha pareggiato solo una volta subendo sette sconfitte ma vincendo in nove occasioni. Appuntamento quindi alle 11 al campo centrale del centro sportivo ’Romagna Centro’; dirigerà l’incontro Alberto Poli della sezione di Verona.

Roberto Daltri