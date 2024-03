I bagnini fanno rotta su Roma: "Difendiamo le nostre aziende"

Due pullman di operatori balneari di Cesenatico e Gatteo a Mare, parteciperanno alla manifestazione nazionale che si terrà l’11 aprile a Roma. Alla vigilia di quella che sarà l’ultima estate prima della liberizzazione delle concessioni demaniali in base alla direttiva Bolkestein, il Sib Confcommercio, la più importante associazione sindacale del settore, ha deciso manifestare per chiedere una nuova legge di tutela della categoria e protestare nei confronti dello Stato. E’ una situazione politicamente a dir poco imbarazzante, visto che i titolari delle attuali concessioni votarono in massa i partiti dell’attuale coalizione di centro destra, che aveva fatto delle promesse importanti a difesa della categoria. Fatto sta che l’11 aprile alle 11 del mattino si terrà nella capitale una manifestazione in piazza Santi Apostoli, dove Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti porteranno le loro truppe. Fra i principali promotori della mobilitazione c’è Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e presidente del Sib Emilia-Romagna: "L’inerzia ed i ritardi dello stato nazionale ci costringono alla mobilitazione, che non è contro il governo ma per la difesa delle nostre aziende e della balneazione attrezzata italiana. Torniamo a manifestare assieme ai sindaci ed agli amministratori dei comuni della riviera, per sollecitare il governo ed il Parlamento a legiferare con urgenza".

In cuor suo il massimo rappresentante dei balneari romagnoli auspica un segnale importante proprio da Roma: "A noi piacerebbe annullare la manifestazione, perchè questo significherebbe che ci sono novità per adottare quelle novità nel settore del sistema balneare, da noi attese da anni. Il nostro obiettivo è superare il caos amministrativo e mettere in sicurezza un importante settore economico dell’Italia, perchè siamo di fronte al rischio concreto di distruzione di un sistema che è una colonna del Modello Romagnolo e del sistema turistico che il mondo ci invidia". I bandi di Jesolo, dove il comune ha messo a gara le concessioni ed il presidente dei balneari del Veneto ha cannibalizzato lo stabilimento di un collega, la possibilità nel comune di Rimini di ridurre le concessioni per dare maggior spazio alle spiagge libere, e la possibilità invece di creare tre nuovi bagni a Cesenatico nella zona di Ponente, sono lo specchio di un momento di grande confusione, dove si rischia davvero tanto. "Dobbiamo evitare che i Comuni partano con i bandi – prosegue Battistoni – perchè c’è il rischio di alimentare il caos e causare seri danni ad un sistema economico che funziona e ha dimostrato di reggere e creare posti di lavoro anche nei momenti più difficili. Vedere gli enti locali che fanno ciò che vogliono senza alcuna regola nazionale, è inammissibile e deleterio. Ribadiamo, noi siamo pronti per manifestare l’11 aprile, ma se il Governo e le istituzioni ci danno i segnali da noi auspicati, siamo contenti di poter tornare sui nostri passi".

Ricordiamo che sulla costa della provincia di Forlì-Cesena ci sono 170 stabilimenti balneari, dei quali 127 a Cesenatico, una trentina a Gatteo a Mare, una dozzina a San Mauro Mare e uno a Savignano Mare. Tuttavia le concessioni demaniali che potenzialmente possono andare all’asta sono in provincia 280, delle quali 200 a Cesenatico, tenendo conto dei ristoranti sul mare, bar costruiti sul demanio marittimo, cantieri navali, porti turistici, locali, chioschi e altre attività commerciali su rive e porti, costruite sul suolo di proprietà dello Stato. L’Unione europea quattro mesi fa, lo scorso 15 novembre, ha detto all’Italia di comunicare come intende gestire la questione, ma la risposta ancora non è arrivata.

Giacomo Mascellani