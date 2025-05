I bambini di San Piero vigili urbani per un giorno

"Nell’ambito del progetto di educazione stradale 2025 ’Ho perso la strada’, continuano le uscite con i bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria del territorio comunale di Bagno di Romagna". Lo comunicano gli operatori della Polizia locale del Comune termale, che poi aggiungono: "Nella giornata di giovedì 15 maggio, i nostri agenti hanno accompagnato i bimbi delle classi quinte della scuola primaria di San Piero in Bagno Giovanni Pascoli per le vie del paese, con le biciclette, per consentire loro un primo approccio ’su strada’ delle nozioni acquisite durante gli incontri fra i banchi di scuola. Ringraziamo tutta la cittadinanza per la particolare attenzione nella circolazione e per la collaborazione che, così, ha consentito ai bambini di godere appieno di questa loro prima esperienza nell’importante campo dell’educazione stradale".

Una felice idea, quella del progetto di educazione stradale rivolto alle scuole del territorio, con lezioni tenute, già da vari anni, dagli operatori della Polizia locale a seguito di fattivo e attivo rapporto di collaborazione tra scuola e amministrazione comunale. Progetto, al termine del quale ai piccoli alunni, che meritano dovuta gratificazione per il loro impegno, viene rilasciato attestato della patente. "Un applauso ai piccoli grandi protagonisti della scuola primaria Pascoli di San Piero – sottolinea da parte sua l’amministrazione comunale –. Giovedì, insieme alla nostra Polizia locale, hanno portato in strada entusiasmo, attenzione e voglia di imparare nel progetto ’Ho perso la strada’. Le giovani generazioni crescono con il senso civico... anche in bicicletta".

Gilberto Mosconi