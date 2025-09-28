I ‘barilatori’ che dissetavano la Romagna

Storie quotidiane della Cesena dell’altro ieri, rivelatrici e senza il torcicollo della nostalgia. Utile allora ripubblicare l’ingrandimento d’una della prime cartoline cesenati, tra fine Ottocento e Primo Novecento. Il particolare riguarda i biroccini con cavalli e muli, un buon numero di botti a fianco dell’abbeveratoio riservato ai quadrupedi in piazza grande, sotto le mura della Rocca in piazza grande: quel abbeveratoio fu tolto di mezzo nel 1915. Quelle botti ci fanno ricordare una particolare categoria di lavoratori, i ‘barilatori’: manodopera specializzata dotata di notevole forza fisica, oggi del tutto dimenticati ma ben conosciuti in città sino alla fine dell’Ottocento e oltre: una sorta di camalli (scaricatori) in terra di sangiovese. Ogni osteria, di cui Cesena era costellata, aveva i suoi barilatori di fiducia. E c’erano anche barilatrici: poiché questi lavoratori e lavoratrici non portavano a destinazioni non solo le botti di vino ma anche, su richiesta ed in cambio di pochi baiocchi, rifornimenti di acqua potabile. Mica c’era, allora, l’acqua corrente dai rubinetti cesenati. Alle antiche carenze di rifornimento idropotabile del tempo si suppliva con l’acqua dei pozzi che spesso, tuttavia, era insidiosa per la salute pubblica causa possibili infiltrazioni da fogne o da pozzi neri: nel 1895 una brutta ondata di tifo aveva colpito Cesena. Bisognava stare attenti, bollire l’acqua dei pozzi: meglio dunque fare rifornimento alle fontane pubbliche della città, la cui salubrità -per quanto possibile - era controllata. Ciò comportava pazienza e fatica nell’andirivieni alle fontane con secchi d’acqua: quindi non mancava il daffare a barilatori e barilatrici, oltre ai loro servizi nelle osterie e per le cantine dei possidenti. Inoltre si aggiungeva, anche allora, il problema della siccità. Ad esempio, nel settembre 1905 un manifesto del sindaco Vincenzo Angeli avvertiva i cesenati: causa siccità, ’per evitare dispersione di acque e per il consumo quotidiano le pubbliche fontane resteranno chiuse dalle 23 di notte alle 4,30 del mattino. Avvertendo che ‘dalle fontane si può trarre acqua solo per uso potabile e non per i lavaggi’.

Le carenze idriche avevano messo in crisi le spettacolari Grandi Manovre militari organizzate in Romagna nell’estate del 1888, con tanto di visita del Re Umberto e della Regina Margherita. Fu grosso problema approvvigionare d’acqua le migliaia di soldati e ancor più dissetare cavalli e muli, essendo i fiumi inquinati dalla canapa messa a macerare, acque che i quadrupedi si rifiutavano di bere. Si ricorse a castellate (le grosse botti per il trasporto del mosto): ma l’acqua contenuta odorava di vino, sgradito ai quadrupedi. Si rimediò con abbeveratoi realizzati dal Genio militare con filtri depurativi per l’acqua attinta da canali e da pozzi Northon scavati per l’occasione. Per rifornire le derrate necessarie al secondo corpo d’armata, acquartierato nei dintorni di Cesena , vennero impiegati centoventicinque carrettieri. Un’autentica carovana, come quelle sulla pista dell’Oregon nel Far West, sotto gli occhi stupiti dei romagnoli, anzi dei ‘pellerossa di Romagna’: così eravamo definiti dalla stampa conservatrice d’allora, causa il carattere repubblicano e ribelle della nostra terra.