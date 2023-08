I Beatles non esistono Un film svela la verità

Domani sera è in programma l’ultimo appuntamento della stagione 2023 della rassegna cinematografica "Arenati" che si tiene sulla spiaggia del centro di Cesenatico, al Bagno Adriatico 62. La pellicola scelta è "Yesterday" del regista pluripremiato Danny Boyle, una commedia americana uscita al cinema nel 2019 con protagonisti Himesh Patel e Lily James, che racconta la storia di Jack Malik, un mediocre cantautore di provincia, il quale sopravvive ad un bizzarro incidente e si risveglia in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo. Una commedia divertente e delicata che è un grandde atto d’amore verso la musica dei Beatles.

La manifestazione "Arenati", giunta all’undicesima edizione, è organizzata dai fratelli Leonard e Bernard Balestri, con la collaborazione di molti partner ed il patrocinio del comune di Cesenatico.

Sui lettini della spiaggia o dai tavoli del ristorante, a partire dalle 21.30 gli ospiti potranno guardare il film, secondo un format che ha ottenuto un gran successo. Il tutto anticipato da un ricco buffet, per chi vuole fare uno spuntino senza dover allontanarsi dalla spiaggia, che è molto apprezzato. "Yesterday" chiude l’edizione di questa estate, ma il Bagno Adriatico della famiglia Balestri ha in serbo altre sorprese per le prossime settimane, come l’appuntamento della "Colazione d’amare" del 20 agosto dedicata agli Stati Uniti con il concerto dei "Basterd Jazz" e quello del 10 settembre centrato sul "La romagnola" con il live di Chicco Capiozzo e la sua band.

Anche la partecipazione a questi due concerti è gratuita.

Giacomo Mascellani