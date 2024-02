I biancorossi di Troise sono di un’altra pasta

Non è più il Rimini gruviera dell’andata e, almeno in questo momento, il Cesena che continua a dominare il campionato non segna a raffica come all’andata. Insomma i presupposti tecnici sono cambiati, per il resto rimane sempre un derby romagnolo piuttosto sentito, quello sì, ma più che il campanile questa sera contano i punti.

L’arrivo di Emanuele Troise (foto) ha segnato una vera inversione di tendenza per la formazione biancorossa: al termine dello scontro dello scorso primo ottobre il Rimini dopo sei giornate aveva appena quattro punti in classifica e aveva subito quindici reti. Adesso la formazione allenata da Troise vede da vicino i playoff potendo contare su ventinove punti. Certo il miglioramento è evidente ma la differenza gol è ancora negativa: trentadue i gol subiti contro ventisei segnati.

Altro dato da non sottovalutare l’ottimo rendimento interno del Rimini che al Neri ha raccolto ventuno dei punti complessivi, solo Arezzo, Recanatese e Gubbio hanno lasciato il Neri coi tre punti in tasca. Rispetto all’andata il Rimini può contare sul rientro di Andrea Delcarro, centrocampista bravo negli inserimenti offensivi, per la difesa da poche settimane poi Troise può contare anche sulla notevole esperienza di Jacopo Sala, che all’occorrenza sa cavarsela anche da centrocampista centrale.

Emanuele Troise potrebbe confermare lo schieramento che ha fruttato un buon pareggio sul campo del Perugia: davanti a Colombi difesa a tre con l’ex Lepri a sinistra, centrocampo a quattro mentre in avanti dovrebbe rientrare al centro dell’attacco Morra con Iacoponi e Cernigoi ai suoi lati. Naturalmente più del modulo conta come i calciatori si muovono in campo e il contesto attorno al campo: al Neri ci sarà prevalenza di tifo riminese, ma il Cesena dopo due gare interne la prima con la curva chiusa la seconda con tutto lo stadio vuoto ritrova i suoi tifosi e anche questo può diventare un fattore.

Roberto Daltri