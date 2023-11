I bimbi dell’Osservanza in concerto al Don Baronio I bimbi del gruppo teatrale «La città stellare» della parrocchia dell'Osservanza si esibiranno in due appuntamenti: alla messa del 8 dicembre e in uno spettacolo di canzoni natalizie il 16. Accompagnati dalla chitarra dell'assessora Labruzzo e con poesie e cartoline realizzate da loro.