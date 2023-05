’I Bookinfluencer’, premiati i giovani lettori delle scuole

Si è conclusa l’edizione 2023 del concorso letterario ’I Bookinfluencer’, organizzato dall’associazione culturale di volontariato Soccorso Letterario e dalla Cooperativa stabilimenti balneari, per favorire la diffusione della lettura tra i ragazzi, in un contesto dinamico e giocoso che incoraggia l’attività sociale e relazionale.

È un torneo di lettura, al quale partecipano le centinaia di studenti della scuola media ’Dante Arfelli’ di Cesenatico e dell’Istituto di istruzione superiore che comprende il Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’ e l’Ite ’Giovanni Agnelli’. Il gioco si è sviluppato in modalità online attraverso la realizzazione di una recensione di un libro che gli studenti hanno scelto. La partecipazione è stata totalmente gratuita, grazie all’impegno dei volontari ed al sostegno dei balneari. Sono dodici le classi che si sono sfidate, inviando una mail a ’Soccorso Letterario’ con le recensioni, coordinate dalle docenti.

La prima classe premiata che è riuscita a trasmettere maggiore empatia con il video, è la 2ªG della scuola media ’Dante Arfelli’, che si è aggiudicata una pizzata per tutti gli studenti e l’insegnante di riferimento, in un ristorante di Cesenatico, offerta dalla Cooperativi stabilimenti balneari. La seconda classe classificata è stata la 2ªM sempre della ’Dante Arfelli’ per aver trasmesso il maggiore impegno, e si aggiudicata un buono gelato per tutti gli alunni, offerto sempre dalla Cooperativa balneari di Cesenatico. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la dirigente scolastica Silvia Tognacci, Antonio Castagnola di Soccorso Letterario e Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari (nella foto con un ragazzo premiato).

Giacomo Mascellani