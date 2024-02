I ’Borghi più belli d’Italia’ regionali fanno squadra

Sabato a Dozza il vicesindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci, hanno partecipato alla costituzione dell’associazione regionale del prestigioso circuito dei "Borghi più belli d’Italia nell’Emilia Romagna", riconoscimento di cui Bagno è stato insignito. Lo comunica, con soddisfazione, il sindaco Marco Baccini. "Assieme al circuito delle Bandiere Arancioni, il nostro Comune è ora parte anche di questo grande raggruppamento promosso da Anci, nato nel 2001, che ogni anno crea inequivocabili opportunità di visibilità per piccoli comuni storici come il nostro. Una certificazione estremamente selettiva, che vede oggi soltanto 16 Borghi della nostra Regione esserne parte. Da oggi, in collaborazione con l’assessorato regionale, con la costituzione dell’associazione regionale dei Borghi più belli d’Italia abbiamo uno strumento in più per coordinare e promuovere le istanze turistiche e non del nostro territorio". Sottolinea Baccini: "L’associazione regionale fungerà da coordinamento con quella nazionale con la quale lavorare a progetti e bandi per attrarre potenziali risorse e iniziative sul territorio. E’ stato bello partecipare a questo momento istituzionale assieme agli altri Sindaci ed Assessori dei Comuni, con problematiche, potenzialità ed esigenze simili, dalle quali far scaturire future opportunità di sinergie".

gi.mo.