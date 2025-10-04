I ’buchi neri’ del quartiere Novello: "Parco chiuso da quattro anni"

"La situazione del comparto Novello è desolante: l’unico edificio del quale è iniziata la costruzione dopo i ripetuti ridimensionamenti del progetto originario è in stato di abbandono, il parco realizzato sopra al tunnel della Secante che da quattro anni avrebbe dovuto essere a disposizione dei cittadini è chiuso perché non è mai stato fatto il collaudo e potrebbe essere pericoloso essendo a ridosso della ferrovia, e le infrastrutture previste in origine non sono state realizzate". L’amara riflessione è di Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, a commento della risposta che Cristina Mazzoni, assessora all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana, ha dato alla sua interrogazione con la quale chiedeva di fare il punto sull’opera edilizia che avrebbe dovuto dare un contributo fondamentale alla richiesta di alloggi in affitto o in vendita a prezzi calmierati rispetto a un mercato esploso per la mancanza di offerta. "Mentre proseguono i contenziosi legali con l’impresa e l’appaltatore - continua Marco Casali - la situazione del comparto Novello sembra ormai cristallizzata, nella quale il Comune ha investito risorse del proprio patrimonio per oltre dieci milioni di euro, a cui si aggiungono due milioni di contributo regionale per la realizzazione del parco sopra la Secante".

L’assessora Mazzoni, rispondendo ai suoi quesiti, dice: "Si stima che, compatibilmente con gli sviluppi delle iniziative giudiziarie in essere e con il necessario aggiornamento del business plan del Fondo, i lavori della UMI1 (Unità minima di intervento 1, quella di cui si vede lo scheletro, ndr) possano essere riavviati entro la fine del primo trimestre 2026 e ultimati (comprese le opere di urbanizzazione) entro la fine del primo semestre 2027, sul presupposto che siano previamente definite le modifiche ai titoli edilizi e relative convenzioni". "Nelle tempistiche previste dall’assessore ci sono diverse condizioni che potrebbero non verificarsi mandando all’aria ogni previsione - ribatte Casali -. Sta di fatto che a Cesena la tensione abitativa è altissima perché chi pensava di fare costruzioni di civile abitazione si è fermato temendo di non poter reggere la concorrenza di un intervento che, lo ricordiamo, prevedeva centinaia di appartamenti di buona fattura da vendere o affittare a prezzi calmierati". "Una cosa è certa - conclude Marco Casali -: i costi cresceranno in modo esponenziale sia per la costruzione residenziale che per le infrastrutture per le quali era stata prevista una spesa di oltre cinque milioni di euro, superando di gran lunga le richieste di Petas (l’impresa che ha abbandonato il cantiere quando la sua proposta per completare l’opera è stata respinta), e il Comune dovrà fare la sua parte. Forse conveniva accettare le richieste di chi era già a metà dell’opera". re.ce.