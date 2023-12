I buoni propositi per il 2024 che verrà

Ma non noi. Ci siamo sempre rimboccati le maniche davanti alle difficoltà e anche questa volta non abbiamo fatto eccezione. L’alluvione e la ricostruzione sono entrate nella campagna elettorale. Spesso in maniera scomposta e polemica, rischiando di avvelenare il clima elettorale. Proviamo allora a lanciare una sfida ai candidati. Fermate questa spirale. Costruite proposte, lavorate per e non contro. Utopia? Forse. Ma questo è il momento migliore per i buoni propositi per l’anno che verrà.

Filippo Graziosi