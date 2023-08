I burattini nascono dagli scarti In scena per quattro sere a Longiano

I burattini in scena a Longiano? Li creano gli spettatori. Il progetto ‘Burattiamo’ , nato da un’idea condivisa con l’Assessore alla Cultura del Comune di Longiano Sonia Bettucci, è un’introduzione giocosa al mondo del riciclo creativo e del teatro di figura, a partire dalla pratica artistica del ready made. In ogni serata, al pubblico presente, si chiederà infatti di recarsi allo spettacolo portando con sè un oggetto a scelta, vecchio, rotto, inutilizzato di dimensioni non eccessive (scarpe, libri, posate, tazze, giocattoli, altezza massima 30 cm). Gli oggetti saranno raccolti da Teatro del Drago, organizzatore della rassegna in collaborazione con l’amministrazione comunale, e riutilizzati e trasformati in burattini animati, che diventeranno personaggi di un Presepe ready-made, che verrà progettato e costruito in autunno con i bambini e le bambine di Longiano e che farà parte della ‘Longiano dei Presepi’. Il riuso del materiale di scarto e la trasformazione artistica di oggetti vecchi e rotti si inserisce nell’ottica di promozione della transizione ecologica sostenuta dall’Agenda 2030: attraverso il gioco, l’arte e il potere trasformativo e inclusivo del teatro di figura buone pratiche di riuso e riciclo possono essere trasmesse alla comunità.

La manifestazione ‘Burattiamo’ farà da cornice ai quattro appuntamenti di spettacoli di teatro di figura, inseriti nella rassegna Burattini e Figure, a cura di Teatro del Drago. Si apre il sipario mercoledì 9 agosto alle ore 21, davanti alla gradinata dei Frati, nel centro della bella Longiano: ospite internazionale l’artista macedone Alex Mihajlovski e il suo inseparabile amico Mr Barti, una seria e talentuosa marionetta, pianista d’eccellenza, amata da grandi e piccini.

I due appuntamenti successivi, mercoledì 16 e mercoledì 23 agosto, sempre alle ore 21, si terranno presso il Rio Parco di Budrio: protagonisti rispettivamente la Compagnia Vladimiro Strinati con l’ultima produzione La maschera di Ferro, e il Teatro del Drago con Fagiolino asino d’oro, uno spettacolo di arte varia, che unisce il teatro dei burattini, il teatro d’attore e la giocoleria, vincitore nel 2019 del Premio Rosa d’Oro. Chiuderà la rassegna, mercoledì 30 agosto alle ore 21, presso il Parco della Costituzione di Ponte Ospedaletto, la compagnia bolognese Barbariccia con lo spettacolo di burattini Il mistero del cane nero.