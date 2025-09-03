I Calibro 35 stasera alla Rocca omaggiano ’90esimo minuto’

Un’avventura sonora tra jazz, funk, afrobeat e colonne sonore. Questa sera alla rocca Malatestiana i Calibro 35 presentano al pubblico il nuovo album ‘Exploration’. Un progetto con cui la band prosegue il proprio percorso esplorativo, una ricerca tecnica che guarda all’origine di brani e temi della world music, ma non solo. Nel disco, infatti, c’è un grosso tributo alla cultura nazionalpopolare italiana degli anni ottanta. La band composta da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini omaggia la sigla dell’epica trasmissione sportiva ‘90esimo minuto’, ovvero il brano ‘Discomania’ di Piero Umiliani, un groove tra il jazz e il funk tutto da ballare. Si prosegue con la meno nota, ma non meno movimentata, ‘Azymuth’, sigla del programma di approfondimento ‘Mixer’, condotto da Giovanni Minoli. Degna di nota, inoltre, la cover di ‘Lunedì cinema’, brano scritto da Lucio Dalla insieme agli Stadio per la Rai, che nel disco i Calibro 35 hanno riproposto insieme al giovane artista Marco Castello. Non mancano, inoltre, i classici richiami della band al mondo dei polizieschi e del cinema, come nel caso della cover della colonna sonora di Mission impossible, oltre al rifacimento di ‘Gassman blues’, brano scritto da Umiliani per il celebre film di Mario Monicelli ‘I soliti ignoti’. Tra i brani anche il singolo ‘Reptile strut’, dedicato al ramarro. Exploration rappresenta il nono album della discografia della band, un lavoro che segna il ritorno all’etichetta indipendente ‘Record Kicks’ e che vede la partecipazione di Roberto Dragonetti al basso. I biglietti per il concerto, promosso dall’associazione ‘Quartolato’, sono disponibili sul sito di Ticketone. Lo show è un recupero del concerto previsto inizialmente per il 7 giugno; pertanto, i biglietti acquistati per la data precedente restano validi.