I candidati del Movimento 5 Stelle: "La Regione contro la povertà"

Marcare la presenza e soprattutto i punti programmatici del Movimento Cinque Stelle entro il perimetro della coalizione di centrosinistra con candidato alla presidente Michele de Pascale, in cui per la prima volta si trova a competere per le elezioni regionali dell’Emilia Romagna la formazione politica guidata da Giuseppe Conte.

È il file rouge comunicativo della conferenza polifonica del M5S che si è tenuta per presentare i cinque candidati della lista per la circoscrizione di Forlì-Cesena. Si tratta di quattro cesenati (Mauro Frisoni, coordinatore provinciale del Movimento e consigliere comunale a Savignano; Vittorio Valletta, consigliere comunale a Cesena, Giorgia Pagliarani, infermiera professionale all’ospedale Bufalini e Antonella Alessandri, pensionata) e di un forlivese (Edoardo Rossi, consigliere comunale a Predappio).

Insieme a loro erano presenti i coordinatori regionali onorevole Marco Croatti e Gabriele Lanzi e gli ex consiglieri regionali Andrea Bertani (venne eletto dieci anni fa ora è assessora al comune di Cesena) e, in scadenza, Silvia Piccinini. Sullo scouting delle 120 autocandidature si è soffermato il coordinatore regionale Marco Croatti. "Ne sono scelti 50 su 120, ma tutti hanno scelto di cooperare per il lavoro di preparazione delle regionali dando il loro contributo, un segnale di maturità politica. Ciascun candidatosi è soffermato sugli ambiti di impegno in Regione che ritiene più congeniali al proprio profilo.

"La premessa alla base di tutto - ha sottolineato Mauro Frisoni – è che sempre più la Regione entra nella vita dei cittadini e, come ci insegnano anche gli eventi di questi giorni e comunque sempre più ricorrenti, dobbiamo far fronte ai cambiamenti climatici con interventi strutturali e di sistema attraverso la trazione energetica. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge sul clima che rappresenta un contributo a far fronte a una emergenza sempre più preoccupante".

Sulle fragilità ha riflettuto anche Vittorio Valletta "da quelle relative alla salute mentale all’inclusione degli anziani nell’assistenza domiciliare". Altre priorità per Valletta sono la lotta agli allevamenti intensivi e le comunità energetiche rinnovabili.

Il più giovane dei candidati, il 22enne predappiese Rossi, ha sottolineato l’obiettivo del Forum Giovani sul clima.

Di sanità ha invece parlato Giorgia Pagliarani, "che sia pubblica, universalistica e di prossimità" e che preveda la riduzione delle liste di attesa, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la connessione tra ospedali".

Antonella Alessandri, neo pensionata, si è legata alla sua esperienza di lavoro come impiegata nel settore autotrasporto. La consigliera regionale uscente Piccinini ha rievocato gli inizi del M5S a Cesena con il Woodstock "grande manifestazione ambientale sostenibile" e ha citato un versante sui cui serve il lavoro di continuità dei nuovi eletti in consiglio regionale. "Il reddito di cittadinanza è stato smantellato dal Governo, l’assegno di inclusione non è efficace e non riduce la povertà, è la Regione che a questo punto deve intervenire per compensare".