"I cani non dovrebbero mai entrare nei locali pubblici"

L’articolo di Elide Giordani e la lettera di Felice Milella sul ‘Carlino’ rispettivamente del 27 e 31 u.s. invitano a ridiscutere delle sporcizie lasciate ovunque da cani, che cani sono, e dai relativi padroni che si comportano spesso alla stessa maniera. Buona educazione e legge, vorrebbero anche che i primi non dovrebbero mai entrare nei locali pubblici dove si trasformano e consumano cibi e ancor meno i secondi, spesso assai più imbarazzanti. Consumare qualcosa in un locale, fa parte dei modesti piaceri del viver civile; molto meno condividerli con animali a pochi centimetri. Molti ricorderanno la legge sul fumo nei cinema e mai una legge fu più giusta e fece piazza pulita; aspettiamo anche questa; se no, al bar troveremo anche gli asini. G.B.

–––––

Botti dannosi

per uomini animali

Concordo con la lettera del signor Savoia contro il fenomeno incivile dei botti di capodanno, anche quest’anno verificatosi. Non solo pericoloso e dannoso per gli uominmi che perdono mani e occhi, ma anche per le sofferenze che provocano ai nostri animali domestici.- Ci sono leggi e regolamenti che dovrebbero tutelare il benessere animale da questi irresponsabili, ma nessuno sembra veramente interessato a farli rispettare.

Marina Conti