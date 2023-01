I cantieri del 2023 e i silenzi del sindaco Lattuca

L’intervista sui cantieri del 2023 del Sindaco di Cesena, Lattuca a Alessandrini è interessante per quel che dice e molto di più per quel che tace. Dice il nostro Sindaco: 1) saranno terminati i lavori delle Tre Piazze nel 2023; 2) sarà inaugurata sempre il prossimo anno la scuola di San Vittore; 3) sarà riqualificata l’area della Stazione , non si sa quando. 4) per il nuovo ospedale”andremo verso l’appalto”, qui i tempi sono nel grembo di Giove e forse lo vedranno i nostri nipoti, ma almeno se ne parla. Silenzio assordante sulla Pinacoteca e silenzio che non voglio qualificare sullo stato pietoso della pavimentazione della Valdoca e sulla

vergogna di via Braschi nel suo tratto tra Via Paiuncolo e Corso Mazzini, una serie di fabbricati fatiscenti che squalificano la nostra città. Nulla poi sulla cura e valorizzazione delle nostre mura, dimenticate e offese, come dice Italia Nostra. Le prossime elezioni sono fra poco più di un anno e stiamo vedendo cosa succede quando i governi e le amministrazioni non fanno il loro dovere, che è quello di governare e non di lasciare andare in malora lo Stato, i territori e le città.

Felice Milella