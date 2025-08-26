I cantieri del Pnrr: "La giunta? Si auto-elogia"

"Riuscirà la vagonata di risorse Pnrr a operare una trasformazione digitale e sostenibile del territorio cesenate? Il sindaco Enzo Lattuca ne è convinto ma, a nostro avviso, è lontano dalla realtà". Lo sostengono Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, Antonella Celletti, responsabile enti locali e Virna Lega, responsabile Lega Cesena.

"Basta analizzare i progetti – proseguono i tre esponenti leghisti – e verificare quali siano i più dispendiosi. La somma totale è cospicua, circa 59,3 milioni di fondi Pnrr più i 10,7 milioni di fondi comunali, ma il 40% di questa cifra è destinata a tre soli progetti: la nuova autostazione e la riqualificazione di Piazzale Karl Marx, opera di carattere prettamente urbanistico/estetico, e la ristrutturazione di Palazzo Roverella, un intervento di carattere sociale che per il costo esorbitante di 17,3 milioni di euro apporterà solo qualche decina di alloggi sociali. Circa la stessa somma è destinata al comparto scuole, con più di metà delle risorse assorbite solo da un’unica struttura. Altro settore a cui sono destinate grosse cifre è quello dello sport: quasi 10 milioni per Cesena Sport City. Molto inferiori le risorse per l’obiettivo digitalizzazione (alcuni bandi, nella griglia del sito del Comune, risulterebbero ancora in fase di contrattualizzazione e quindi non in esecuzione) e per i servizi ai cittadini".

Così in una nota I rappresentanti della Lega si domandano allora se i progetti propagandati come di grande trasformazione della città mitigheranno i cronici problemi di Cesena oppure no: "I dubbi ci sono: temiamo che l’eccessiva burocratizzazione degli iter amministrativi comunali rimarrà la stessa, con le eterne attese agli uffici tecnici, e che la macchina amministrativa sarà sempre più lontana dai cittadini con un centro decisionale spostato sempre più verso l’Unione dei Comuni. E poi rimarranno inevasi i problemi del centro storico, le disfunzionalità e la mancanza di servizi nelle periferie. Rimarranno i deficit del Trasporto Pubblico Locale con corse saltate e aree non servite. Rimarranno le questioni aperte del degrado e dell’insicurezza e dell’emergenza abitativa. L’amministrazione a guida Pd non può o non vuole capire che non basta auto-elogiarsi per la quantità di risorse intercettate, bisogna soprattutto saperle spendere nel modo migliore a vantaggio della collettività, avendo un’idea ben chiara delle reali priorità della città che spesso non coincidono con le ‘cattedrali nel deserto’ buone per l’autocelebrazione della Giunta".