I cantieri della Regione: "Interventi per 66 milioni, ricostruiremo tutto"

Si avvicinano le elezioni e si intensificano le rendicontazioni (con relative stilettate all’opposta parte politica) sugli interventi ultimati e in corso di realizzazione o di progettazione che riguardano le aree emiliano romagnole colpite dell’alluvione dello scorso maggio. Ieri è stato il turno della Regione, che per voce del presidente Stefano Bonaccini e dalla vice Irene Priolo, ha fatto il punto sui 402 cantieri (130 dei quali conclusi) che riguardano l’area da Piacenza a Rimini, per un totale di 343 milioni di euro messi sul tavolo e dedicati alla messa in sicurezza di fiumi e corsi d’acqua. Restando nell’area della Provincia di Forlì-Cesena, il totale parla di 53 interventi per 66 milioni e 630mila euro. I cantieri attivati in somma urgenza erano 14 e sono stati tutti conclusi, per un importo di circa 13 milioni e 600mila euro. Le opere sono state finanziate attraverso fondi dell’Agenzia regionale o inseriti nell’elenco del Commissario straordinario per la ricostruzione designato dal Governo, Francesco Paolo Figliuolo. A questi si aggiungono altri 19 interventi, per un valore di 28 milioni e 750mila euro, tutti in progettazione tranne uno che è partito questa settimana, del valore di 500mila euro nel Comune di Galeata.

A proposito di frane, serve ricordare che in tutta la regione, dopo l’alluvione ne sono state mappate 81.000. Tornando al conto provinciale, a questi 19 cantieri se ne aggiungono ulteriori 4 per 3 milioni e 970mila euro finanziati tramite successiva ordinanza. Di questi, uno, del valore di 650mila euro, è già stato avviato in somma urgenza e riguarda il ripristino del sistema di difesa del fiume Savio nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto. Riguardo ai cantieri in fase di avvio invece un intervento, finanziato con 1 milione di fondi Pnrr, riguarda i comuni di Civitella di Romagna, Santa Sofia e Verghereto per il consolidamento e la riduzione del rischio idrogeologico di alcuni pendii da consolidare. Un altro, da 500mila euro sempre di fondi Pnrr, riguarda la manutenzione straordinaria delle arginature. Infine, ancora con finanziamenti Pnrr, altri due interventi: il primo sui fiumi Montone, Ronco, Bevano nei comuni di Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli per la sistemazione degli argini da 1,5 milioni di euro; il secondo da 500mila euro sul Rubicone nel Comune di Savignano. Ci sono, inoltre, 8 interventi per 1 milione e 344mila euro della programmazione regionale o di altre risorse straordinarie di Protezione civile, anticipate e già attivate. Di questi, 7 sono sostanzialmente conclusi. A completare il quadro si unisce la programmazione dei fondi relativi agli anni 2024 e 2025: 19 interventi per quasi 17 milioni di euro.