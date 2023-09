"I cantieri mai completati deturpano Acquapartita"

di Gilberto Mosconi

Servono interventi per contrastare il degrado nelle frazioni. Il Gruppo consiliare di centrosinistra ‘Insieme per il Futuro’ di Bagno di Romagna ha rivolto al sindaco Marco Baccini una interrogazione sugli interventi di manutenzione e sviluppo nelle frazioni. "Il loro mantenimento e sviluppo, nell’ambito delle risorse disponibili, deve essere parallelo a quello di San Piero e Bagno", premettono Enzo Montalti (capogruppo) e la consigliera comunale Milena Bravaccini.

Al centro dell’attenzione ci sono Acquapartita, Valgianna, Poggio alla Lastra, San Silvestro, Montegranelli, Selvapiana, La Castellina, Vessa e altre frazioni ancora. "Sono piccoli gioielli da curare – proseguono i consiglieri –. Non si è ancora attuata la felice idea di trasformare il territorio del nostro Comune in un nuovo Trentino, a suo tempo manifestata dall’amministrazione. Diamo atto che sono stati realizzati interventi e che altre attività sono previste, ma ci sono sono situazioni che richiedono un’accelerazione dei tempi o una diversa impostazione dei progetti".

"In particolare Acquapartita – proseguono – lamenta carenza di manutenzione ordinaria, posteggi, sistemazione e abbellimento degli spazi pubblici e il completamento di cantieri aperti da decenni. Vessa, che si rianima con la bella stagione, è abbruttita da una installazione per la telefonia e dalla scuola pericolante e sommariamente transennata. ‘Insieme per il Futuro’ chiede al sindaco quali sono le attività previste per le frazioni e per la soluzione dei problemi ad Acquapartita e a Vessa".