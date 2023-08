"I ‘Cau’ sono la risposta al Pronto soccorso affollato"

Francesco Feletti, segretario Anaao-Assomed Romagna, precisa la posizione del sindacato dei medici sul progetto di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, rettificando quanto riportato nel nostro articolo dell’8 agosto scorso: "I così detti ‘CAU’ sono l’unica risposta possibile al Pronto Soccorso affollato perché il territorio non funziona e in Pronto Soccorso arrivano a tutte le ore del giorno e della notte pazienti che il territorio, non solo non ha mai visitato ma nemmeno visto in faccia. I pazienti non riescono a incontrare e molto spesso a parlare con nessuno che li visiti o che si faccia carico dei loro problemi. Bisogna cambiare paradigma perché questo sistema costa tantissimo, non dà risposte ai pazienti e distrugge letteralmente gli ospedali. Chi fa resistenze al progetto, o non lo conosce, o non sa niente di quello che accade sul territorio e negli ospedali, oppure, più probabilmente, difende interessi personali o di categoria che tuttavia nella situazione attuale la collettività non può più sobbarcarsi".

"Ogni presa di posizione contro i CAU è uno schiaffo a chi continua a lavorare negli ospedali sottopagato con un carico di fatica fisica e psichica che non è più tollerabile" conclude Feletti.