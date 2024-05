I cent’anni festeggiati dall’appuntato Verardo Graziani

Cesenatico ha un nuovo centenario. Si tratta di una persona nota, visto che per decenni ha indossato la divisa dei carabinieri. Ci sono dei motti e delle frasi che in alcuni contesti sono particolarmente azzeccate. È questo il caso del "Nei secoli fedele", il motto dell’Arma dei Carabinieri, e Verardo Graziani, appuntato dell’Arma in congedo, lo ha onorato ogni giorno del suo servizio e anche dopo il suo congedo. Lui è riuscito a tagliare il traguardo del secolo di vita e, nel giorno del centesimo compleanno, Graziani ha ricevuto la visita, nella sua casa di Cesenatico, del colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì- Cesena, il quale, accompagnato dal capitano Flavio Annunziata, comandante della Compagnia di Cesenatico, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli e di una della delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri, gli ha portato il saluto e gli auguri del comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Teo Luzi. Verardo Graziani è nato a Trequanda in provincia di Siena nel 1924, nel 1954 si è sposato con Tosca, è padre di due figli e nonno di una nipote di 14 anni.

Verardo si è arruolato nei carabinieri nel 1942, in piena Seconda Guerra mondiale, quando era appena diciottenne. Dopo l’arruolamento ha prestato servizio inizialmente a Cesenatico e, da ultimo, alla Stazione carabinieri di Premilcuore fino al 1974, anno del suo congedo. Al termine della visita, culminata con la consegna di un dono inviato personalmente dal comandante generale dell’Arma, l’appuntato Graziani si è mostrato contento ed anche emozionato per le parole espresse e per l’attenzione riservatagli dal generale Teo Luzi.

g.m.