I centri della Valle del Savio aspettano i turisti

Le grosse, a volte insormontabili, difficoltà attraversate nei giorni scorsi hanno messo a dura prova il comprensorio, ma i centri dell’Unione dei Comuni della Valle Savio (Bagno, Cesena, Mercato, Montiano, Sàrsina, Verghereto) ora sono raggiungibili in tutta sicurezza. A Bagno sono regolarmente attive le Terme, il lago di Ridracoli, il Sentiero degli Gnomi, così come a Verghereto i percorsi del Fumaiolo con le storiche sorgenti del Tevere, che scaturiscono sopra quota 1.200 metri vicino al paese climatico e turistico di Balze.

A Sàrsina sono visitabili la cattedrale di San Vicinio, il museo diocesano, quello archeologico. Anche a Cesena, tutti i musei e i monumenti aspettano turisti ed escursionisti, per scegliere di ammirare la Biblioteca Malatestiana, villa Silvia-Carducci, la Rocca Malatestiana, la Basilica di Santa Maria del Monte, il museo dell’Ecologia. E poi ancora eventi, sagre, mostre nei vari centri storici delle interessanti località toccate da ’I Percorsi del Savio’ che annunciano che tutta Vallata si sta preparando alla stagione estiva, che vedrà anche numerosi concerti e spettacoli (foto) con artisti di livello internazionale. Questo l’invito ai turisti, ai gitanti fuori porta, da parte de ’I Percorsi del Savio’: "Non ci resta che invitarti a trascorrere con noi qualche giorno nelle nostre strutture ricettive, fra benessere, natura, arte, cultura, e altre eccellenze. Per ripartire abbiamo bisogno anche di te. Ti aspettiamo!".

gi. mo.