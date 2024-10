I cittadini custodi dell’arte raccontano Cesenatico

Cesenatico e alcuni suoi cittadini, negli ultimi due anni sono stati i protagonisti di un originale progetto turistico legato ai luoghi simbolo della città. È il progetto ’Custodi dell’Arte’, realizzato con il contributo di Formula Servizi, che rappresenta un nuovo approccio turistico e culturale, emozionale e mirato a far vivere ai turisti un’esperienza vera. Il Comune, all’interno dei finanziamenti del Bando Borghi, ha incaricato Formula Servizi di ampliare il percorso con sette nuove tracce audio narrate da alcuni cittadini di Cesenatico, passando così da quattordici a ventuno narrazioni, eseguite da Kastern Braghittoni, Fabio Ruoto, Erika Bartoli, Sergio Castagnoli, Giuditta Matteucci, Alessandra Senni, Giorgio Grassi, Mauro Battistini, Ferdinando Cavaliere, Federico Ricci, Beatrice Zoffoli, Graziella Nasolini, Silvia D’Altri, Michele Fracassi, Rossella Mancinelli, Tatiana Ricci, Aldo Sami, Paolo Polini, Fabio Lacchini, Giulia Lacchini e Rita Sirri. Ciascuno racconta un sito di Cesenatico, attraverso un testo scritto e un audio.

Tutte le narrazioni sono state tradotte in inglese da Naomy Colley e in tedesco da Birgit Neuper, entrambe madrelingue da diversi anni residenti a Cesenatico. Le tracce sono unite in un viaggio ideale che si percorre a piedi e l’itinerario è identificabile tramite una segnaletica dedicata che riporta il logo ’Custodi dell’Arte’, il nome della tappa in cui ci si trova, il nome del narratore e il Qr code per attivare l’ascolto audio nel telefono. La città sta realizzando in questi giorni il più ampio e strutturato progetto di valorizzazione del suo patrimonio culturale, attraverso una serie di interventi finanziati dal Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte. Cesenatico, infatti, oltre alla spiaggia e al "buon vivere", offre anche le attrattive di una piccola città d’arte, grazie al suo patrimonio culturale e artistico, i suoi musei e i luoghi storici. Per questo ha potuto ottenere lo speciale finanziamento che consente di realizzare interventi che prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie, insieme a modalità più tradizionali.

Tra le azioni previste, oltre all’ampliamento del progetto ’Custodi dell’Arte’, c’è la realizzazione di una galleria virtuale della collezione d’arte del Comune di Cesenatico, che possiede opere di alcuni tra i maggiori artisti contemporanei del dopoguerra, alla quale si è aggiunto l’anno scorso il prezioso lascito di Giovanni Bissoni. La galleria virtuale sarà disponibile sul web, ma anche in grandi touchscreen accessibili presso la Galleria Leonardo da Vinci, che dal 2025 diventerà lo spazio espositivo, a rotazione della collezione d’arte comunale. L’investimento complessivo del progetto è di 200mila euro.

Giacomo Mascellani