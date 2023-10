"I clochard sono saliti a 130"

Mercoledì 17 ottobre si celebra la Giornata mondiale per la lotta alla povertà, nata nel 1987 con una manifestazione spontanea a Parigi. Per l’occasione la città di Cesena propone il convegno "Vite fragili, legami forti. Come affrontare le situazioni di vulnerabilità" che offrirà l’opportunità di riaccendere i riflettori su una tematica sociale particolarmente delicata che mette al centro la persona in relazione alla comunità in cui vive.

"Parlare di marginalità e di povertà – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – significa mettere al centro la persona. Dietro ai senza dimora che gravitano sul nostro territorio, oltre 130, ci sono donne e uomini con storie diverse. Proprio dal racconto di ciascuna di queste storie prende avvio il percorso di presa in carico da parte dei Servizi Sociali comunali riguardante la ricerca di un alloggio, l’individuazione di un lavoro adeguato ma anche l’attivazione di sportelli psicologi e di ascolto. In molti, al loro arrivo, si rivolgono alla diffusa rete di servizi presente sul territorio, potenziata negli anni insieme ad Asp e all’Ausl Romagna, con l’obiettivo di ripartire. Nel corso del pomeriggio del 17 ottobre è proprio da loro che partiremo consentendo a realtà come Caritas e ad associazioni come ‘Cucine Popolari’, ‘Il Barco’, ‘Papa Giovanni XXIII’, di condividere la propria esperienza, realmente preziosa per tutti noi”.

I lavori avranno inizio alle ore 14 al palazzo del Ridotto, con numerosi relatori. Particolare attenzione inoltre sarà riservata all’integrazione sociosanitaria e alle persone richiedenti asilo. Accompagneranno la conduzione dell’evento lo scrittore e sceneggiatore Giampiero Rigosi scrittore e sceneggiatore e il musicista Mauro Manzoni. La giornata seguirà poi, alle 20.30, con la proiezione del film ‘Le invisibili’ di Louis-Julien Petit al cinema Eliseo.