I cocktail bar del Rubicone si sfidano su Sky

Vede protagonisti i cocktail bar e i bartender del Rubicone e dintorni la seconda puntata della trasmissione ICooktail, che andrà in onda stasera alle 21.30 sul canale 518 di Sky e su un circuito di 20 televisioni regionali (in Romagna su Teleromagna, canale 14 e in replica il giovedì alle 23.30 e il venerdì alle 240). Le telecamere di ICocktail, entreranno alla Falegnameria di Longiano, all’Antica Formula di Gambettola e al Cortile di Camilla di Santarcangelo per una sfida a colpi di shaker. I concorrenti verranno valutati da giudici.