I ‘codici’ a lume di candela La visita è uno spettacolo

Si aspetta alla tenue luce di una serie di candele (a led, per carità: non si rischiano incendi tra i libri senza tempo della Biblioteca Malatestiana). Si aspetta all’inizio del corridoio che reca nelle sue pareti frammenti del passato della famiglia che ha fatto la storia di Cesena. Si aspetta il padrone di casa, che si presenta all’improvviso, col passo incerto e avvolto nei suoi pensieri. Manca un codice e serve ritrovarlo. Magari con l’aiuto del pubblico. Si apre qui l’inconsueta visita notturna del Tesoro dell’Umanità cesenate certificato dall’Unesco, un itinerario pensato da ‘Dmc Percorsi del Savio’ per intrattenere il pubblico unendo lo spettacolo e le suggestioni sceniche a una storia di quelle che si insegnano a scuola. Il collante è Paolo Summaria, che veste i panni di Malatesta Novello, chiamato a guidare gli avventori in una passeggiata a lume di candela fino all’incommensurabile sala del Nuti e oltre. Il primo doppio appuntamento è andato in scena mercoledì alle 21.30 e alle 22.30 e in entrambi i casi i posti disponibili erano esauriti. "E’ un approccio nuovo – commentao Marcella Bondoni di Dmc Percorsi del Savio – che unisce il reale e la fantasia e che permette di visitare in maniera diversa la Biblioteca Malatestiana. Inauguriamo così una serie di spettacoli, i ‘Notturnali’, durante i quali è possibile visitare luoghi inconsueti apprezzando dal punto di vista culturale una città meravigliosa come Cesena. Oltre agli abitanti del territorio stanno rispondendo anche tanti turisti, perché una biblioteca così non si è mai vista…". Summaria ha compiuto un lavoro di ricerca che, soprattutto nel corso della prima parte della visita, lunga complessivamente circa 45 minuti, lascia il segno nel visitatore, accompagnandolo, tra giochi di luci e ombre, fino al cospetto dei manoscritti che rendono ineguagliabile questo luogo. C’è qualche aspetto ancora da limare, in particolare nella parte conclusiva, ma l’impressione è buona, la visita nell’insieme è convincente e soprattutto la direzione presa è quella giusta. Altro segnale positivo era la composizione dei gruppi in visita, estremamente eterogenei, con adulti e ragazzi, famiglie con bambini e coppie: la dimostrazione che la proposta attira l’interesse di una ampia fascia di pubblico. Che ha risposto fin da subito. Prossimi appuntamenti mercoledì 26 luglio e mercoledì 9 agosto. Il costo è di 15 euro a persona. [email protected]savio.it; 0547356327.

Luca Ravaglia