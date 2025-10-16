I codici di Novello. Il 12° restauro firmato. Amici della Malatestiana

Che sia un bene che appartiene a tutti i cesenati, che l’hanno ereditata direttamente da Malatesta Novello, è ben chiaro all’Associazione Amici della Malatestiana. Per questo nei suoi 13 anni di vita il sodalizio ha messo in cima ai propri obiettivi la continuità nella cura del meraviglioso contenuto dell’Aula del Nuti (343 codici che vanno dai 500 agli oltre mille anni di vita) investendovi una parte cospicua del proprio bilancio: 20 mila euro, per interventi mirati di restauro a vantaggio di 12 preziosi codici. L’ultimo della serie, appena restaurato attraverso un lavoro lungo e impegnativo e presentato ieri nella Sala Lignea, è un codice del XV secolo, le "Noctes Acticae" di Aulo Gellio, che contiene estratti delle opere di circa 275 autori di molti campi del sapere come grammatica, retorica, etimologia, medicina, filosofia, critica letteraria, storia, scienze, archeologia, diritto e natura. L’intervento è costato 2.427 euro ed è stato eseguito da Roberta Stanzani e Silvia Bondi del laboratorio di restauro della ditta Formula Servizi.

Ma l’impegno non è terminato. Sono in cantiere due altri interventi di rilievo per un importo totale di altri 8.897 euro che manderanno sotto ai ferri due altri codici. Si tratta di importanti manoscritti commissionati direttamente dal signore di Cesena Domenico Malatesta detto Novello. Il primo contiene testi di Alberto Magno "De anima e De generazione ed corruptione" del copista Jean d’Epinal, il secondo tramanda le opere di Plinio il Giovane "Epistolarum libri novem" e "Panegyricus dictus Traiano imperatori". Un impegno, quello dell’Associazione Amici, reso possibile dai proventi di tre raccolte di racconti ("Prove d’Amore", Viaggi" e "Madri. Strie di figli") realizzate grazie al contributo di numerosi scrittori e giornalisti che hanno preso parte all’iniziativa editoriale consapevoli del valore prodotto a vantaggio del restauro dei codici antichi. Un’altra analoga operazione - dal titolo "Cronache di un’estate" - sta partendo proprio ora e promette di portare nelle casse dell’Associazione altri fondi per lo specifico obiettivo. Ma l’Associazione trae sostentamento anche dalla quote di adesione dei 150 soci e dai viaggi culturali organizzati con notevole successo di adesioni.

"L’Associazione - ha ricordato anche l’assessore Camillo Acerbi - è anche un presidio attivo nello sviluppo di un largo dibattito su svariati temi e sulla promozione della lettura". "La nostra missione - gli ha fatto eco Giordano Conti, presidente dell’Associazione Amici della Malatestiana - è la salvaguardia della Biblioteca, obiettivo per il quale chiediamo il coinvolgimento della città". Il direttore scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini ha evidenziato a sua volta quanti hanno profuso energie nel restauro dei codici, tra cui il Rotary club Cesena, che nel 2012 vi ha convogliato 13 mila euro del proprio bilancio annuale.