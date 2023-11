I comitati chiedono un tavolo unico: "Responsabilità da individuare"

"Chiediamo che tutti gli attori coinvolti - Regione, Governo e il Commissario Straordinario - si presentino davanti a un tavolo unico per condividere le responsabilità morali e civili nei confronti dei cittadini colpiti". E’ la richiesta che i Comitati riuniti degli alluvionati della Romagna, che rappresentano 90.000 persone, hanno avanzato a conclusione del terzo incontro con con i rappresentanti della Regione, tra cui il presidente Bonaccini e la vice presidente Priolo.

"La mancanza di risposte concrete – dicono – e il senso di essere rimpallati tra varie entità amministrative hanno esacerbato la situazione. Non cerchiamo un colpevole, ma vogliamo che ogni parte coinvolta si assuma la propria parte di responsabilità e ci offra soluzioni reali. Se è vero che questo è il terzo disastro più grande del 2023 nel mondo, com’è possibile non fare squadra tra tutti e cercare una soluzione condivisa? Le vittime, che hanno mostrato una resilienza straordinaria, non sono più disposte ad accettare risposte evasive o tattiche dilatorie. Esigiamo un incontro che includa tutti gli attori coinvolti, in cui nessuno possa eludere le proprie responsabilità o rimandare a risposte future".

I Comitati chiedono che venga data a tutti gli alluvionati la possibilità di tornare a una vita normale, al sicuro nelle proprie case. Per questo chiedono un incontro concreto, con luogo, data e ora specificati, in cui Regione, Governo e Commissario Straordinario si confrontino direttamente con i cittadini e le loro necessità.

"È tempo di superare la politica partitica e le barriere burocratiche – concludono – per concentrarsi sulle persone che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa dell’alluvione. I cittadini colpiti, stanchi ma determinati, non accetteranno più nulla di meno che un impegno concreto e collaborativo da parte di tutte le entità coinvolte".